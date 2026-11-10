Марк-Андре тер Стеген се залюби със сексапилна психоложка

Вратарят на германския национален отбор и нидерландския Аякс – Марк-Андре тер Стеген, преминава през период на мащабни промени както в професионален, така и в личен план. След труден период, белязан от тежка контузия в Барселона през 2024 г., загуба на титулярното място и последващи периоди под наем в Жирона и трансфер в Амстердам, животът на стража извън терена също се развива динамично.

Новата муза: Испанката Она Сеярес

След 15 години съвместен живот и брак с датчанката Даниела Йеле, с която има двама синове, Тер Стеген официално се разведе през март 2025 г. Според множество източници причина за раздялата е появата на новата му избраница – 29-годишната испанка Она Сеярес.

По образование психолог, но изявяваща се предимно като инфлуенсър, тя бързо прикова вниманието на медиите.