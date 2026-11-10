Стефано Сенси пред Мохамед Салах в Лигата на конференциите

УЕФА обърна специално внимание на силното представяне на Стефано Сенси с екипа на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите. Италианският халф е лидер по асистенции в турнира, след като е подготвил три попадения в първите три мача на „червените“.

„Никой няма повече асистенции в Лигата на конференциите досега през този сезон от Стефано Сенси“, написаха от европейската футболна централа в публикация, придружена със снимка на полузащитника.

Зад футболиста на ЦСКА с по две голови подавания са звездата на Трабзонспор Мохамед Салах и още девет играчи.

Въпреки индивидуалното постижение на Сенси, българският тим все още търси първата си победа в надпреварата и има само една точка. ЦСКА загуби с 1:2 от Монако и Панатинайкос, а срещу Нордселанд завърши наравно 2:2.

Италианецът се разписа с по една асистенция във всеки от трите двубоя. Срещу Монако той подаде за гола на Цварц, срещу Нордселанд изведе Сантяго Годой за първото му попадение, а срещу Панатинайкос центрира от корнер към Диниш Алмейда.

Сред футболистите с по две асистенции са Албиан Аджети и Даниел Дос Сантос от Лугано, Оскар Глух от Аякс, Карлос Мора и Александру Чикалдау от Университатя Крайова, Лука Юричич от Борац Баня Лука, Ибрахим Осман от Брайтън, Мохамед Салах от Трабзонспор, Андрюс Тете от Панатинайкос и Дауда Вайдман от Тотнъм.

Така Сенси се превърна в едно от най-ярките имена в турнира по показателя асистенции, а признанието от УЕФА е поредно доказателство за влиянието му в играта на ЦСКА.