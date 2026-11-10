Реал Мадрид е близо до привличането на суперталанта Джей Джей Габриел, но има притеснения за обкръжението му

Реал Мадрид е на крачка от привличането на 16-годишния нападател Джей Джей Габриел от Манчестър Юнайтед. Преговорите между страните обаче не преминават безпроблемно, тъй като представители на испанския клуб имат резерви относно семейното обкръжение на младия футболист и начина, по който се управлява неговата кариера.

Според информация на журналиста Самуел Лъкхърст, цитирана от британския таблоид „Сън“, в Реал Мадрид следят с внимание влиянието, което бащата на тийнейджъра – Джо Океройл, оказва върху решенията за бъдещето му. Той е описван като изключително взискателен по отношение на развитието на сина си.

Изданието посочва още, че бащата е участвал в спорове в социалните мрежи, свързани с футболната кариера на младия нападател. Публичните му изяви също са привлекли вниманието на ръководството на мадридчани.

Допълнителни въпросителни предизвикало и изказване на самия Габриел, който определил спечелването на „Златната топка“ като най-голямата си мечта. Според „Сън“ подобни амбиции са направили впечатление на „Бернабеу“ предвид огромното медийно внимание, което вече съпътства едва 16-годишния талант.

Манчестър Юнайтед направи сериозни опити да задържи нападателя на „Олд Трафорд“. Според информацията клубът е предложил на семейството му частна ложа на бъдещия си стадион, осигурил му е фланелка с номер 77 и е подготвил стратегия за изграждането на Габриел като разпознаваема личност и футболна марка.

От „червените дяволи“ са планирали също да включат младока в групата за двубоя срещу Брайтън. Габриел обаче вече е уведомил клуба за желанието си да напусне, още преди срещата да се състои.

Очакваната трансферна сума е не повече от 350 000 паунда – сравнително скромна стойност за футболист, определян като един от най-обещаващите таланти на своето поколение.

Реал Мадрид продължава да работи по финализирането на сделката, като според информацията остават няколко формалности. Междувременно Манчестър Юнайтед обмисля възможността да предприеме съдебни действия във връзка с напускането на младия нападател.