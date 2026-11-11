Ван Дайк остави бъдещето си в „Ливърпул“ отворено

Капитанът на „Ливърпул“ Върджил ван Дайк остави отворен въпроса за бъдещето си в клуба. Договорът на нидерландския защитник изтича през лятото на 2027 г., но той заяви, че не изпитва напрежение заради липсата на официална информация за евентуалното му продължаване.

„Чувствам се добре. Ще видим. Изобщо не се паникьосвам. Искам да продължа да играя и да правя това, което правя. Ще видим какво ще донесе този сезон“, каза Ван Дайк, цитиран от Sky Sports.

Капитанът на „Ливърпул“ добави, че се забавлява в настоящата кампания и не изключи нито един вариант за следващия етап от кариерата си.

„Засега се забавлявам страхотно. Ако продължи така, нека бъде така. В противен случай ще отида някъде другаде. Няма нищо за обявяване в момента, но това не означава, че съм под някакъв стрес или нещо подобно“, заяви Ван Дайк.

Изказването не представлява потвърждение, че защитникът ще напусне „Ливърпул“. То показва единствено, че към момента няма обявено споразумение за нов договор и че футболистът допуска възможността да продължи кариерата си извън „Анфийлд“.

Защитникът няма да бъде на разположение на националния отбор на Нидерландия за предстоящите срещи от Лигата на нациите на УЕФА. Причината е контузия, заради която той е изваден от състава.

Нидерландия трябва да играе срещу Гърция и Германия в рамките на турнира. Отсъствието на Ван Дайк идва в момент, в който той продължава да изпълнява ролята на капитан както на националния тим, така и на „Ливърпул“.

Ван Дайк премина в английския клуб през януари 2018 г. и се превърна в един от основните играчи в състава. Засега той не е обявил решение за бъдещето си, а евентуалното му оставане или напускане ще зависи от развитието на преговорите с клуба.