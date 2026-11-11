Барселона и Бразилия ограничават минутите на Рафиня

„Барселона“ и Бразилската футболна конфедерация са договорили план за управление на игровото време на Рафиня в двата ноемврийски мача на националния отбор. Целта е да бъде намалено натоварването върху нападателя и да се ограничи рискът от нова контузия, съобщава Globo.

Рафиня е получил три мускулни травми, докато е играл за Бразилия през 2026 г. Последната е от септември, когато в приятелската среща с Австралия, спечелена с 4:2, е почувствал дискомфорт в задната част на дясното бедро. Той е бил заменен на полувремето, а медицинският преглед е установил леко мускулно подуване. След това футболистът е освободен от лагера и се е върнал в „Барселона“.

Физическото състояние на Рафиня е било тема и за треньора на каталунците Ханс-Дитер Флик. Германецът е изразил желание игровото време на нападателя с националния отбор да бъде ограничено, за да не се стигне до нов проблем.

На 8 ноември бразилецът е изиграл пълни 90 минути за първи път след травмата от септември. Той е започнал като титуляр при победата на „Барселона“ с 2:1 срещу „Атлетико Мадрид“ в 12-ия кръг на Ла Лига.

Рафиня има 14 участия за каталунците във всички турнири през този сезон. Нападателят е отбелязал 19 гола и е направил 3 асистенции.

Рафиня пристигна в лагера на Бразилия в Сингапур на 10 ноември. Отборът на Карло Анчелоти ще срещне Япония на 14 ноември, а три дни по-късно ще играе със Сингапур. И двата мача ще се проведат в Сингапур. Бразилската футболна конфедерация потвърди датите и съперниците за последните срещи на националния отбор през 2026 г.

Според Globo между „Барселона“ и федерацията има разбирателство Рафиня да бъде използван по-внимателно в тези двубои. Практиката за контрол на натоварването вече е приложена и в подготовката на Бразилия в Сингапур, където футболистът е бил пазен от пълна тренировъчна работа след клубния си мач.