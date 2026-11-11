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Рилски спортист приема Спортинг в Купата на ФИБА

Рилски спортист приема Спортинг в Купата на ФИБА

11 Ноември, 2026 11:47 419 0

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Самоковци търсят първа домакинска победа в турнира, след като загубиха първия мач в Лисабон след продължение

Рилски спортист приема Спортинг в Купата на ФИБА - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Рилски спортист приема Спортинг Лисабон в шестия кръг на група C от редовния сезон на Купата на ФИБА. Двубоят в Самоков започва в 20:00 часа.

Самоковци влизат в срещата от последното, шесто място в класирането. Тимът на Любомир Киров е с четири поражения в турнира и все още няма победа пред собствена публика, след като загуби и двете си домакинства досега.

В последните си пет официални мача Рилски спортист има две победи. Последната дойде в Националната баскетболна лига срещу Политехника с 95:65.

Португалският състав заема третата позиция в групата с три победи и две загуби. Като гост Спортинг има един успех и две поражения, а в последните си пет срещи във всички турнири е записал две победи.

Първият мач между двата отбора през сезона се проведе в Лисабон и завърши с победа за домакините с 79:75 след продължение. Така Спортинг вече има предимство в директния двубой, а Рилски спортист ще търси реванш в „Арена СамЕЛион“.

„Рилецо“ загуби и двете си домакинства в надпреварата до този момент.


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