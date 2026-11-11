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Спартак Плевен гостува на Тал Тех в ЕСБЛ

Спартак Плевен гостува на Тал Тех в ЕСБЛ

11 Ноември, 2026 12:38 323 0

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  • баскетбол-
  • желко лукаич

Лидерът в група „В“ има три победи и една загуба преди мача в Талин. Срещата започва в 18:30 часа българско време

Спартак Плевен гостува на Тал Тех в ЕСБЛ - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спартак Плевен гостува на естонския Тал Тех в мач от група „В“ на Европейската северна баскетболна лига при мъжете. Срещата в Талин започва в 18:30 часа българско време.

Българският тим, воден от Желко Лукаич, е едноличен лидер във временното класиране с три победи и една загуба. Спартак вече спечели единственото си гостуване в турнира, след като се наложи над Филинген с 79:54.

Домакините заемат третото място с две победи и две поражения. Съставът на Алар Варак е спечелил и двете си домакинства досега в състезанието.

Тал Тех е победил у дома Филинген и Донар Грьонинген. Предстоящият двубой ще бъде първи между естонския и българския отбор.

За Спартак Плевен мачът е възможност да запази лидерската си позиция и да запише втори успех като гост в Европейската северна баскетболна лига. Тимът влиза в срещата с баланс 3:1, докато Тал Тех е с 2:2.


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