Спартак Плевен гостува на Тал Тех в ЕСБЛ

Спартак Плевен гостува на естонския Тал Тех в мач от група „В“ на Европейската северна баскетболна лига при мъжете. Срещата в Талин започва в 18:30 часа българско време.

Българският тим, воден от Желко Лукаич, е едноличен лидер във временното класиране с три победи и една загуба. Спартак вече спечели единственото си гостуване в турнира, след като се наложи над Филинген с 79:54.

Домакините заемат третото място с две победи и две поражения. Съставът на Алар Варак е спечелил и двете си домакинства досега в състезанието.

Тал Тех е победил у дома Филинген и Донар Грьонинген. Предстоящият двубой ще бъде първи между естонския и българския отбор.

За Спартак Плевен мачът е възможност да запази лидерската си позиция и да запише втори успех като гост в Европейската северна баскетболна лига. Тимът влиза в срещата с баланс 3:1, докато Тал Тех е с 2:2.