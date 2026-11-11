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АЕК иска да се раздели с българин

АЕК иска да се раздели с българин

11 Ноември, 2026 12:43 389 0

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Мартин Георгиев не успя да се наложи в състава на гръцкия клуб, твърдят в Гърция. Георгиев има шест мача и един гол за АЕК

АЕК иска да се раздели с българин - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

АЕК иска да се раздели с българския защитник Мартин Георгиев, твърдят в Гърция. Клубът от Атина е същият, който отстрани „Левски“ по пътя към Шампионската лига след победа с 4:0 – най-тежката загуба на „сините“ през сезона.

Според информацията 21-годишният десен бек не е успял да се наложи в състава и треньорът Марко Николич няма да разчита на него. От началото на сезона Георгиев е записал два мача като резерва в първенството на Гърция и още два в турнира за националната купа.

Българският защитник има общо шест мача за АЕК, в които е отбелязал един гол. За мъжкия национален отбор на България е изиграл четири срещи.

Георгиев премина в АЕК от „Славия“ срещу 2 милиона евро през декември 2025 година. Той подписа договор с атинския клуб до 2030 година, но ограниченото му участие през настоящия сезон поставя бъдещето му в отбора под въпрос.


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