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Белингам призна: Не мога да готвя и да шофирам

Белингам призна: Не мога да готвя и да шофирам

11 Ноември, 2026 13:05 639 3

  • джуд белингам-
  • реал мадрид-
  • английски национален отбор-
  • футбол-
  • vogue

Халфът на Реал Мадрид заяви, че разчита на близките си за част от ежедневните задачи, докато посвещава почти цялото си време на футбола

Белингам призна: Не мога да готвя и да шофирам - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Джуд Белингам е изиграл почти 400 футболни мача, но признава, че извън терена все още не се чувства толкова уверен. Полузащитникът на Реал Мадрид и английския национален отбор разкри, че не може да готви и да шофира.

„Не мога да готвя, не мога да шофирам“, казва Белингам в интервю за Vogue. Той обяснява, че във футбола се чувства зрял заради натрупания опит, но в ежедневието разчита на хората около себе си.

Сред тях са приятелите му, семейството, готвачът, чистачът и майка му. Белингам свързва това с ритъма на професионалния спорт и с факта, че работи всеки ден и по цял ден.

„Добър съм в това да играя футбол, но не чак толкова добър във всичко останало“, посочва халфът. Той допълва, че когато се прибере у дома, вероятно не е имал възможност да се научи на някои от най-простите битови задачи.

Въпреки това Белингам не приема пропуските като окончателни. Футболистът казва, че все още ще има време и място да усвои тези умения.

Признанието идва на фона на активен сезон за 23-годишния футболист. През сезон 2026/27 той е изиграл 16 мача за Реал Мадрид във всички турнири, в които е отбелязал пет гола и е направил четири асистенции. Така Белингам описва ежедневието си извън терена като област, в която има какво още да учи, докато футболната му кариера продължава да заема основната част от времето му.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 6135

    0 0 Отговор
    "Не мога да готвя и да шофирам"

    Абе този да не би да има печка в колата?

    Коментиран от #3

    14:03 11.11.2026

  • 2 Възраждане

    0 0 Отговор
    Ами те и българите не могат, но това не ги спира да карат наистина като за последно със 140 при мъгла и хлъзгав път. Спокойно

    14:23 11.11.2026

  • 3 Бафоне

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "6135":

    Ти кой наричаш печка бе? Жена му ли

    14:24 11.11.2026

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