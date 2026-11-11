Белингам призна: Не мога да готвя и да шофирам

Джуд Белингам е изиграл почти 400 футболни мача, но признава, че извън терена все още не се чувства толкова уверен. Полузащитникът на Реал Мадрид и английския национален отбор разкри, че не може да готви и да шофира.

„Не мога да готвя, не мога да шофирам“, казва Белингам в интервю за Vogue. Той обяснява, че във футбола се чувства зрял заради натрупания опит, но в ежедневието разчита на хората около себе си.

Сред тях са приятелите му, семейството, готвачът, чистачът и майка му. Белингам свързва това с ритъма на професионалния спорт и с факта, че работи всеки ден и по цял ден.

„Добър съм в това да играя футбол, но не чак толкова добър във всичко останало“, посочва халфът. Той допълва, че когато се прибере у дома, вероятно не е имал възможност да се научи на някои от най-простите битови задачи.

Въпреки това Белингам не приема пропуските като окончателни. Футболистът казва, че все още ще има време и място да усвои тези умения.

Признанието идва на фона на активен сезон за 23-годишния футболист. През сезон 2026/27 той е изиграл 16 мача за Реал Мадрид във всички турнири, в които е отбелязал пет гола и е направил четири асистенции. Така Белингам описва ежедневието си извън терена като област, в която има какво още да учи, докато футболната му кариера продължава да заема основната част от времето му.