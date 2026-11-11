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Мануел Нойер планира да сложи край на кариерата си

Мануел Нойер планира да сложи край на кариерата си

11 Ноември, 2026 13:18 516 1

  • мануел нойер-
  • байерн-
  • бундеслига-
  • шампионска лига-
  • германия

40-годишният вратар на „Байерн“ е с контузия и се очаква да се завърне през януари. Договорът му с клуба изтича след края на сезона

Мануел Нойер планира да сложи край на кариерата си - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мануел Нойер планира да прекрати футболната си кариера след края на сезона, съобщава Sky Sport. 40-годишният вратар на „Байерн“ е с договор до края на настоящата кампания, а според информацията няма намерение да продължава професионалния си път след това.

Нойер получи частично разкъсване на сухожилие при мача срещу „Майнц 05“ в Бундеслигата. Очаква се световният шампион с Германия от 2014 г. да се завърне на терена през януари.

Вратарят премина в „Байерн“ през 2011 г. от „Шалке 04“ и се превърна в една от емблематичните фигури в историята на клуба. С баварците той спечели 13 титли на Германия, 6 купи на страната и 2 трофея от Шампионската лига.

Нойер беше част от националния отбор на Германия, който спечели световното първенство през 2014 г. Ако прекрати кариерата си след края на сезона, той ще напусне футбола след 15 години в „Байерн“ и след един от най-успешните периоди за вратар в германския клубен футбол.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    Нойер от отдавна не е предният Нойер. Той въведе това вратари да излизат много напред и после други почнаха да го имитират и стана много по-поулярно. Има термина вратар-либеро. Така се предотвратяват ситуации преди да се е стигнало до тях и трудно се разбира колко гола всъщност е предотвратил.
    2014г когато Германия стана световен шампион, той трябваше да вземе Златната топка.

    14:09 11.11.2026

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