Мануел Нойер планира да сложи край на кариерата си

Мануел Нойер планира да прекрати футболната си кариера след края на сезона, съобщава Sky Sport. 40-годишният вратар на „Байерн“ е с договор до края на настоящата кампания, а според информацията няма намерение да продължава професионалния си път след това.

Нойер получи частично разкъсване на сухожилие при мача срещу „Майнц 05“ в Бундеслигата. Очаква се световният шампион с Германия от 2014 г. да се завърне на терена през януари.

Вратарят премина в „Байерн“ през 2011 г. от „Шалке 04“ и се превърна в една от емблематичните фигури в историята на клуба. С баварците той спечели 13 титли на Германия, 6 купи на страната и 2 трофея от Шампионската лига.

Нойер беше част от националния отбор на Германия, който спечели световното първенство през 2014 г. Ако прекрати кариерата си след края на сезона, той ще напусне футбола след 15 години в „Байерн“ и след един от най-успешните периоди за вратар в германския клубен футбол.