Национал на България е пред раздяла с Левски

Петко Христов е пред раздяла с Левски през зимния трансферен прозорец. Българският национал се завърна на „Герена“ през лятото под наем от италианския Специя, но досега получи ограничено игрово време.

Христов не е записал нито една минута в Първа лига и не е бил картотекиран за мачовете на Левски в европейските клубни турнири. Единственото му участие със синята фланелка е при победата с 2:0 срещу Спартак Плевен за Купата на България, когато защитникът игра пълни 90 минути. Юношата на Левски е преотстъпен от Специя до края на календарната 2026 г. Между двата клуба е договорена възможност наемът да бъде продължен до лятото на 2027 г., ако ръководството на „сините“ пожелае това.

още няма яснота дали той ще се завърне в Специя, или ще потърси нов клуб през зимния трансферен прозорец. Левски привлече девет футболисти през летния трансферен прозорец. Докато част от новите играчи се утвърдиха в състава на треньора Хулио Веласкес, Христов остана извън основните планове.

Сред останалите летни попълнения, които също могат да напуснат „Герена“ през януари, са Хевертон и Адриан Райчев.