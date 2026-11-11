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Национал на България е пред раздяла с Левски

Национал на България е пред раздяла с Левски

11 Ноември, 2026 14:36 1 163 4

  • петко христов-
  • левски-
  • специя-
  • първа лига-
  • трансфери

Петко Христов има само един мач за „сините“ след завръщането си на „Герена“. Наемът му от Специя изтича в края на годината

Национал на България е пред раздяла с Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Петко Христов е пред раздяла с Левски през зимния трансферен прозорец. Българският национал се завърна на „Герена“ през лятото под наем от италианския Специя, но досега получи ограничено игрово време.

Христов не е записал нито една минута в Първа лига и не е бил картотекиран за мачовете на Левски в европейските клубни турнири. Единственото му участие със синята фланелка е при победата с 2:0 срещу Спартак Плевен за Купата на България, когато защитникът игра пълни 90 минути. Юношата на Левски е преотстъпен от Специя до края на календарната 2026 г. Между двата клуба е договорена възможност наемът да бъде продължен до лятото на 2027 г., ако ръководството на „сините“ пожелае това.

още няма яснота дали той ще се завърне в Специя, или ще потърси нов клуб през зимния трансферен прозорец. Левски привлече девет футболисти през летния трансферен прозорец. Докато част от новите играчи се утвърдиха в състава на треньора Хулио Веласкес, Христов остана извън основните планове.

Сред останалите летни попълнения, които също могат да напуснат „Герена“ през януари, са Хевертон и Адриан Райчев.


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  • 1 Сираков

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    14:39 11.11.2026

  • 2 Анастасия Жечева- Кери

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    Коментиран от #4

    14:57 11.11.2026

  • 3 Дика

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    Разкарвайте шлаката, спестява се от заплати и вземете 2 свестни нападатели

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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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