Германец ще свири България – Исландия

Германецът Флориан Бадщюбнер ще ръководи мача между България и Исландия от Лигата на нациите. Двубоят е в петък, 13 ноември, от 21:45 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Срещата е от група C/4 на турнира.

Помощници на Бадщюбнер ще бъдат сънародниците му Кристоф Гюнш и Филип Хюве. Четвърти съдия е Робин Браун.

Системата за видеоповторения ще бъде ръководена от Сьорен Сторкс, а негов асистент във ВАР ще бъде Бенжамин Кортус. Съдийски наблюдател е албанецът Сокол Яречи, докато дежурен делегат ще бъде словачката Рената Томашова.

Преди петия кръг Исландия е начело в групата с 8 точки. Българският национален отбор ще търси точки в домакинството си, преди последния мач от кампанията срещу Естония на 16 ноември.