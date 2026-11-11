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Германец ще свири България – Исландия

Германец ще свири България – Исландия

11 Ноември, 2026 14:52 556 2

  • българия-
  • исландия-
  • флориан бадщюбнер-
  • лига на нациите-
  • футбол

Мачът от Лигата на нациите е в петък на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Съдийската бригада е изцяло определена

Германец ще свири България – Исландия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Германецът Флориан Бадщюбнер ще ръководи мача между България и Исландия от Лигата на нациите. Двубоят е в петък, 13 ноември, от 21:45 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Срещата е от група C/4 на турнира.

Помощници на Бадщюбнер ще бъдат сънародниците му Кристоф Гюнш и Филип Хюве. Четвърти съдия е Робин Браун.

Системата за видеоповторения ще бъде ръководена от Сьорен Сторкс, а негов асистент във ВАР ще бъде Бенжамин Кортус. Съдийски наблюдател е албанецът Сокол Яречи, докато дежурен делегат ще бъде словачката Рената Томашова.

Преди петия кръг Исландия е начело в групата с 8 точки. Българският национален отбор ще търси точки в домакинството си, преди последния мач от кампанията срещу Естония на 16 ноември.


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  • 1 ха, ха, ха...

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    Ама верно ли германец ще свири на България в Пловдив?

    15:24 11.11.2026

  • 2 покрай съдбоносните събития

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