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Ювентус планира сериозна чистка на вратарския пост, набеляза млад талант от Фрозиноне

Ювентус планира сериозна чистка на вратарския пост, набеляза млад талант от Фрозиноне

11 Ноември, 2026 15:06 455 0

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Сред футболистите, които няма да останат при „бианконерите“, е Камил Грабара

Ювентус планира сериозна чистка на вратарския пост, набеляза млад талант от Фрозиноне - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ювентус подготвя сериозни промени в състава си за лятото на 2027 година, като плановете на ръководството включват раздяла с трима от четиримата вратари в клуба. Според информация на италианското издание „Тутоспорт“ единственият сигурен за бъдещето си е Гулиелмо Викарио, който пристигна в Торино през лятото и бързо се наложи като първи избор под рамката.

Сред футболистите, които няма да останат при „бианконерите“, е Камил Грабара. Полският страж ще се върне във Волфсбург, след като през септември получи тежка контузия. Очаква се Ювентус да не активира опцията за окончателното му привличане, която е на стойност 11,5 милиона евро.

Бразилецът Норберто Нето, който е на 37 години и пристигна в клуба под наем, също няма да продължи кариерата си в Торино. Сходна е ситуацията и с третия вратар Карло Пинсолио, който също е на 37 години и едва ли ще получи предложение за удължаване на договора си.

В плановете на Ювентус за обновяване на вратарската линия фигурира Лоренцо Палмизани от Фрозиноне. 22-годишният италианец е в полезрението на торинския клуб още от лятото, а според информации в местната преса двете страни дори са постигнали устна договорка за трансфер през следващата година.

„Тутоспорт“ допуска и друг вариант – Ювентус да ускори преговорите и да привлече Палмизани още през зимния трансферен прозорец. При подобен сценарий младият вратар може да остане във Фрозиноне до края на сезона, преди да се присъедини към „Старата госпожа“.


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