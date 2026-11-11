Теди Шерингам поиска смяна на Карик и разкритикува двама футболисти на Манчестър Юнайтед

Легендата на Манчестър Юнайтед и бивш английски национал Теди Шерингам изрази сериозни притеснения относно представянето на „червените дяволи“. 60-годишният бивш нападател смята, че Майкъл Карик трябва да бъде заменен на мениджърския пост, като същевременно отправи критики към вратаря Сен Ламенс и нападателя Брайън Мбемо.

Шерингам е убеден, че ръководството на клуба вече трябва да води разговори с потенциални наследници на Карик, вместо само да проучва пазара. Според него Манчестър Юнайтед се нуждае от ясна стратегия, тъй като отборът продължава да повтаря едни и същи грешки.

„Ще се изненадам, ако в момента ръководството на Юнайтед не води преговори със заместник на Карик. Не просто да опипва почвата за това кой би бил свободен, а вече да има ясен план кого иска и как да го привлече. Колко още трябва да чакат? Отборът е на 18-о място във Висшата лига. Не искам Майкъл Карик да си изгуби работата, но в този бизнес оцеляваш, когато има наченки на промяна към по-добро. А в Юнайтед това липсва – повтарят се едни и същи грешки“, коментира бившият нападател.

Той обърна внимание и на липсата на яснота в играта на отбора, като според него футболистите често изглеждат колебливи в избора си дали да пресират съперника, или да се приберат в защита.

Особено критичен Шерингам беше към вратаря Сен Ламенс, когото определи като прекалено нервен. Според него грешките на стража поставят съотборниците му под допълнително напрежение и ги принуждават постоянно да се защитават.

Бившият английски национал коментира и влиянието на контузията на Бенямин Шешко, като подчерта колко важна е ролята на нападателя за цялостното представяне на отбора. Той не спести забележките си и към Брайън Мбемо, който според него твърде често връща топката назад, вместо да задържа владението и да създава проблеми за противниковата защита.

„Преди казвахме, че един отбор е толкова добър, колкото са добри двамата му нападатели. Сега е един нападател и ако той не си върши работата – да задържа топката и да държи противниковите защитници под напрежение, всичко отива в канала. Вижте колко пъти топката попада в Брайън Мбемо и той просто я връща назад.

Всяка позиция на терена е важна, но когато имаш проблеми с вратаря и нападателя, нещата няма как да се получат. Целият отбор страда. Сигурен съм, че ако Шешко не беше контузен, Манчестър нямаше да е в зоната на изпадащите“, добави Шерингам.