Френки де Йонг: Футболът не е само голове и асистенции, чувствам се подценяван

Полузащитникът на Барселона Френки де Йонг коментира думите на бившия наставник на каталунците Шави Ернандес, който наскоро определи нидерландеца като подценяван футболист. Халфът призна, че подобно отношение действително съществува, но подчерта, че качествата на един играч не могат да бъдат измервани единствено чрез головете и асистенциите му.

В понеделник Шави похвали бившия си възпитаник, след като двамата се срещнаха покрай ангажиментите на Де Йонг с националния отбор на Нидерландия. Ден по-късно полузащитникът беше потърсен за коментар по темата в интервю за ESPN.

„Всеки има своята гледна точка. Няма само една истина. Като футболист е по-вероятно да се чувстваш донякъде подценен и аз забелязвам това при някои хора. Малцина са тези, които наистина следят всичките 90 минути. Други не виждат какво се случва на терена, защо играчите взимат определени решения, кои движения са правилни и кои не“, заяви нидерландецът.

Де Йонг обърна внимание на факта, че най-често оценките за представянето на футболистите се правят въз основа на статистиката, която е най-лесно забележима – голове и асистенции. Според него обаче това не дава пълна представа за приноса на един полузащитник.

„Най-лесно е да съдиш по головете и асистенциите. При мен обаче това очевидно не е най-силната част. Но ако ме наблюдаваш, съвсем ясно можеш да прецениш дали съм добър футболист или не“, допълни играчът на Барселона.

Нидерландецът наскоро се завърна на терена след контузия, заради която пропусна началото на сезона с каталунския гранд. Очаква се в петък той отново да облече екипа на националния отбор на Нидерландия, като може да запише първите си минути за представителния тим след Световното първенство в срещата срещу Гърция.