Новини
Спорт »
Световен футбол »
Пауло Дибала се връща към тренировките

Пауло Дибала се връща към тренировките

11 Ноември, 2026 16:09 469 0

  • рома-
  • пауло дибала-
  • джан пиеро гасперини-
  • парма-
  • шампионска лига

Аржентинецът постепенно ще се включи в заниманията на тима

Пауло Дибала се връща към тренировките - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Рома подновява тренировъчния си процес след кратката почивка, предоставена на футболистите след победата с 3:0 над Сасуоло. Тимът на Джан Пиеро Гасперини започва подготовка за гостуването на Парма на 21 ноември, а основната новина около състава е свързана с възстановяването на Пауло Дибала.

Аржентинският нападател пропусна мача със Сасуоло заради травма в прасеца. Според италианските медии Дибала вече е близо до пълно възстановяване и ще поднови постепенно тренировките си с основната група. Очакванията са той да бъде на разположение за двубоя на „Енио Тардини“, но окончателното решение ще зависи от реакцията му в заниманията през следващите дни.

Положително се развива и възстановяването на вратаря Миле Свилар. Той трябва да премине нов контролен преглед, след като лекува стресова фрактура на петия пръст на десния крак. Девейн Ренш също работи за завръщане, но според италианските публикации по-вероятно е нидерландецът да бъде готов за мача с Пари Сен Жермен на 25 ноември, а не за гостуването на Парма.

След трите дни почивка футболистите на Рома се връщат към работа в Тригория. Част от състава е ангажиран с националните си отбори, докато останалите ще тренират под ръководството на Гасперини по време на паузата.

Победата над Сасуоло беше трета поредна за Рома в Серия А и дойде след загубата с 2:3 от Манчестър Юнайтед в Шампионската лига. След успеха над Сасуоло Гасперини подчерта, че тимът е запазил стила си и е намерил различни начини да стига до голове.

„Тази година определено подобрихме способността си да вкарваме голове“, заяви Гасперини пред Sky Sport Italia.

Треньорът отбеляза още, че Рома е изиграла девет мача за 27 дни, което е направило кратката пауза важна за възстановяването на футболистите и за подготовката на отсъстващите поради травми.

Първият мач на Рома след международната пауза ще бъде гостуването на Парма на 21 ноември. Четири дни по-късно римският тим ще играе в Париж срещу Пари Сен Жермен в среща от основната фаза на Шампионската лига. Двубоят между двата отбора е насрочен за 25 ноември.

Преди паузата Рома заема челни позиции в италианското първенство, но в Европа има две загуби – от Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед. Връщането на Дибала и Свилар би дало на Гасперини допълнителни опции преди серията от важни мачове.


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове