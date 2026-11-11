Пауло Дибала се връща към тренировките

Рома подновява тренировъчния си процес след кратката почивка, предоставена на футболистите след победата с 3:0 над Сасуоло. Тимът на Джан Пиеро Гасперини започва подготовка за гостуването на Парма на 21 ноември, а основната новина около състава е свързана с възстановяването на Пауло Дибала.

Аржентинският нападател пропусна мача със Сасуоло заради травма в прасеца. Според италианските медии Дибала вече е близо до пълно възстановяване и ще поднови постепенно тренировките си с основната група. Очакванията са той да бъде на разположение за двубоя на „Енио Тардини“, но окончателното решение ще зависи от реакцията му в заниманията през следващите дни.

Положително се развива и възстановяването на вратаря Миле Свилар. Той трябва да премине нов контролен преглед, след като лекува стресова фрактура на петия пръст на десния крак. Девейн Ренш също работи за завръщане, но според италианските публикации по-вероятно е нидерландецът да бъде готов за мача с Пари Сен Жермен на 25 ноември, а не за гостуването на Парма.

След трите дни почивка футболистите на Рома се връщат към работа в Тригория. Част от състава е ангажиран с националните си отбори, докато останалите ще тренират под ръководството на Гасперини по време на паузата.

Победата над Сасуоло беше трета поредна за Рома в Серия А и дойде след загубата с 2:3 от Манчестър Юнайтед в Шампионската лига. След успеха над Сасуоло Гасперини подчерта, че тимът е запазил стила си и е намерил различни начини да стига до голове.

„Тази година определено подобрихме способността си да вкарваме голове“, заяви Гасперини пред Sky Sport Italia.

Треньорът отбеляза още, че Рома е изиграла девет мача за 27 дни, което е направило кратката пауза важна за възстановяването на футболистите и за подготовката на отсъстващите поради травми.

Първият мач на Рома след международната пауза ще бъде гостуването на Парма на 21 ноември. Четири дни по-късно римският тим ще играе в Париж срещу Пари Сен Жермен в среща от основната фаза на Шампионската лига. Двубоят между двата отбора е насрочен за 25 ноември.

Преди паузата Рома заема челни позиции в италианското първенство, но в Европа има две загуби – от Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед. Връщането на Дибала и Свилар би дало на Гасперини допълнителни опции преди серията от важни мачове.