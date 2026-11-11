Йоанис Питас категоричен: Чувствам се отлично в ЦСКА и искам да остана в чужбина

Нападателят на ЦСКА Йоанис Питас заяви, че се чувства много добре в българския клуб и на този етап не обмисля завръщане в кипърското първенство. Въпреки интереса към него от родината му, футболистът има желание да продължи кариерата си зад граница.

Кипърският национал говори пред медиите в родината си, след като се присъедини към представителния тим за предстоящите двубои от Лигата на нациите. Той коментира и възможността отново да играе в Лимасол, откъдето е родом.

„Лимасол е моят дом и е важно, че се завръщаме там с националния отбор. На този етап от кариерата си обаче се чувствам добре там, където съм, и искам да остана в чужбина. Бъдещето ще покаже какво ще се случи“, сподели Питас.

Нападателят подчерта, че е доволен от развитието си в ЦСКА и от позицията на отбора в първенството. Той призна, че попадението му при убедителната победа с 3:0 над Левски в дербито е повлияло положително на самочувствието му.

„С ЦСКА сме на първо място в първенството и се чувствам отлично. Намираме се в добра ситуация, а голът, който отбелязах срещу Левски, ми даде допълнително самочувствие“, заяви кипърският национал.

Думите на Питас са ясен знак, че засега нападателят предпочита да продължи престоя си в България и не бърза да се връща в кипърския футбол.