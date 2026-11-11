Неймар трогна с жест към свой съотборник след семейна трагедия

Звездата на Сантос Неймар показа човешката си страна с изключително благороден жест към своя съотборник Рони Барбоса. След като научил за убийството на бащата на футболиста, бразилецът незабавно предложил личния си самолет, за да може Рони и семейството му да пристигнат навреме за погребението.

Бащата на 31-годишния футболист – Маригерсон Барбоса Карнейро, е загинал след прободна рана в областта на врата. Основната заподозряна за престъплението е неговата 48-годишна приятелка Селма Соарес Кордовил. Според информацията жената е била задържана на мястото на инцидента, след като у нея е открит нож с дължина около 20 сантиметра, за който се предполага, че е използван при убийството.

Рони не скри благодарността си към Неймар и използва социалните мрежи, за да му благодари за подкрепата в един от най-тежките моменти в живота си.

„Специални благодарности на Неймар за неговата щедрост и готовността му да предостави самолета си, за да ни помогне в този труден момент. Благодарение на това семейството ми успя да стигне до дестинацията си.

В момента искам да бъда със семейството си, да почета паметта на баща си и да намеря сили да продължа напред“, написа футболистът.

Рони Барбоса прекарва почти цялата си професионална кариера в Бразилия, като единственото му изключение е период в Япония. Най-успешният етап от футболната му биография е свързан с Палмейрас, с който печели общо 11 трофея. Сред тях са две шампионски титли на Бразилия и две отличия от престижния турнир Копа Либертадорес.

В труден момент за своя съотборник Неймар показа, че подкрепата и човечността стоят над футбола.