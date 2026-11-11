ЦСКА увековечи първите си шампиони с паметник пред „Българска армия“

ЦСКА отдава почит на футболистите, донесли първата шампионска титла в историята на клуба. Пред новия стадион „Българска армия“ започна монтажът на паметник, посветен на отбора, триумфирал през 1948 година.
Монументът ще бъде разположен пред сектор „А“ и ще напомня за един от най-значимите моменти в историята на „червените“ – спечелването на първото шампионско отличие още в годината на основаването на клуба.
Скулптурната композиция пресъздава емблематичния кадър, на който капитанът Нако Чакмаков е вдигнат на ръце от своите съотборници, държейки шампионския трофей.
С изграждането на паметника ЦСКА ще увековечи имената и подвига на футболистите, поставили началото на шампионската история на клуба след драматичния успех срещу Левски през 1948 година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
Коментиран от #3, #4
18:27 11.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 вис2
До коментар #1 от "хехе":А не искаш ли на Ангел Солаков, ама в Подуене.
18:34 11.11.2026
4 Няма лошо
До коментар #1 от "хехе":А пред Герена, едно телeнце за подарък към офицерu от народнатa милицuя, която е биeщотo сърце на партията. Няколко фигури от брoнз, които си шушукaт на ухо, намeк за ДС. Наскo с гащu и табела Драгоман. Щото след това населено място, никой не познава футболисти на Левски!
18:39 11.11.2026
5 Дика
18:42 11.11.2026
6 Тик-Ток
Коментиран от #7
18:46 11.11.2026
7 В Македонско
До коментар #6 от "Тик-Ток":Има повече паметници! Холандия.. Там си пафкат едни цигари , а и те нямат достатъчно суша, къде да ги правят?
18:50 11.11.2026