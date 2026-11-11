ЦСКА увековечи първите си шампиони с паметник пред „Българска армия“

ЦСКА отдава почит на футболистите, донесли първата шампионска титла в историята на клуба. Пред новия стадион „Българска армия“ започна монтажът на паметник, посветен на отбора, триумфирал през 1948 година.

Монументът ще бъде разположен пред сектор „А“ и ще напомня за един от най-значимите моменти в историята на „червените“ – спечелването на първото шампионско отличие още в годината на основаването на клуба.

Скулптурната композиция пресъздава емблематичния кадър, на който капитанът Нако Чакмаков е вдигнат на ръце от своите съотборници, държейки шампионския трофей.

С изграждането на паметника ЦСКА ще увековечи имената и подвига на футболистите, поставили началото на шампионската история на клуба след драматичния успех срещу Левски през 1948 година.