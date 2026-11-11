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ЦСКА увековечи първите си шампиони с паметник пред „Българска армия“

ЦСКА увековечи първите си шампиони с паметник пред „Българска армия“

11 Ноември, 2026 18:23 590 7

  • цска-
  • нако чакмаков-
  • българска армия-
  • шампиони-
  • 1948 година

Скулптурната композиция пресъздава емблематичния кадър

ЦСКА увековечи първите си шампиони с паметник пред „Българска армия“ - 1
Снимка: gong.bg
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА отдава почит на футболистите, донесли първата шампионска титла в историята на клуба. Пред новия стадион „Българска армия“ започна монтажът на паметник, посветен на отбора, триумфирал през 1948 година.

Монументът ще бъде разположен пред сектор „А“ и ще напомня за един от най-значимите моменти в историята на „червените“ – спечелването на първото шампионско отличие още в годината на основаването на клуба.

Скулптурната композиция пресъздава емблематичния кадър, на който капитанът Нако Чакмаков е вдигнат на ръце от своите съотборници, държейки шампионския трофей.

С изграждането на паметника ЦСКА ще увековечи имената и подвига на футболистите, поставили началото на шампионската история на клуба след драматичния успех срещу Левски през 1948 година.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    0 7 Отговор
    Не е лошо да вдигнат паметник и на Милко Балев.

    Коментиран от #3, #4

    18:27 11.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 вис2

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    А не искаш ли на Ангел Солаков, ама в Подуене.

    18:34 11.11.2026

  • 4 Няма лошо

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    А пред Герена, едно телeнце за подарък към офицерu от народнатa милицuя, която е биeщотo сърце на партията. Няколко фигури от брoнз, които си шушукaт на ухо, намeк за ДС. Наскo с гащu и табела Драгоман. Щото след това населено място, никой не познава футболисти на Левски!

    18:39 11.11.2026

  • 5 Дика

    1 2 Отговор
    Объркали са паметника. На Гриша Ганчев трябва да е. Само Литекс, оле!

    18:42 11.11.2026

  • 6 Тик-Ток

    1 1 Отговор
    Най мизерната държава с най много паметници на глава от населението,в Холандия има само един паметник на техния крал отпреди 200 години

    Коментиран от #7

    18:46 11.11.2026

  • 7 В Македонско

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тик-Ток":

    Има повече паметници! Холандия.. Там си пафкат едни цигари , а и те нямат достатъчно суша, къде да ги правят?

    18:50 11.11.2026

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