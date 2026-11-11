Рафаел Надал предложи нова система за ранглистата

Рафаел Надал предложи сериозна промяна в системата за точкуване на ранглистата на АТР. 22-кратният шампион от Големия шлем и бивш номер едно в света смята, че класирането трябва да се определя от резултатите на тенисистите през последните две години, а не само през една.

„Система за класиране, базирана на резултати през последните две години, а не само на една, би дала на играчите малко повече свобода в решенията им“, заяви Надал, цитиран от Punto De Break.

Според испанеца подобен модел би бил по-благоприятен за състезателите, които пропускат турнири заради контузии. Той смята, че двугодишният период ще им даде повече време за възстановяване, без риск от бързо отстъпление в ранглистата.

Бившият лидер в ранглистата отправи критика и към промяната в календара на АТР, при която почти всички турнири от сериите „Мастърс“ бяха удължени до две седмици.

„Мисля, че решението за удължаване на продължителността на почти всички турнири от „Мастърс“ до две седмици беше грешка“, каза Надал.

Той свърза натоварването в професионалния тенис и с преобладаването на твърдите настилки. По думите му травмите могат да бъдат ограничени чрез увеличаване на броя на турнирите, които се провеждат на клей и трева.

„Не познавам много професионални спортове, които се състезават на твърди настилки. В тениса играем през повечето време на кортове, които, меко казано, са много тежки за тялото и ставите. И след това плащаме за това с последствията“, заяви испанецът.

Надал призна, че по време на активната си кариера му е било трудно да защитава подобна позиция, тъй като тя можела да бъде възприета като опит да се възползва от успехите си на клей и трева. След оттеглянето си от професионалния тенис той представя предложението като мярка, насочена към по-голяма свобода за играчите и по-малко физическо натоварване.