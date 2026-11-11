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България разгроми Хърватия и започна с победа втория етап от квалификациите за Евробаскет 2027
  Тема: Български спортни успехи

България разгроми Хърватия и започна с победа втория етап от квалификациите за Евробаскет 2027

11 Ноември, 2026 19:21 559 0

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В следващите си срещи от квалификационния прозорец българките ще приемат Испания и Чехия

България разгроми Хърватия и започна с победа втория етап от квалификациите за Евробаскет 2027 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA архив
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Женският национален отбор на България по баскетбол стартира с убедителен успех втория етап от квалификациите за Европейското първенство през 2027 година. Възпитаничките на Таня Гатева победиха Хърватия с 91:74 (25:22, 17:13, 25:24, 24:15) в „Арена СамЕлион“ в Самоков.

С този успех българките оглавиха временното класиране в група J заедно с Испания. Националките вече имат шест победи от началото на квалификационната кампания, след като приключиха първия етап с баланс 5-1.

Таня Гатева заложи в стартовата петица на Гергана Иванова, Карина Константинова, Борислава Христова, Радостина Димитрова и натурализираната американка Кайла Хилсман.

Началото на двубоя бе равностойно, като гостенките поведоха с 11:6. България бързо намери ритъма си и възстанови равенството, а в края на първата четвърт Гергана Иванова реализира тройка за 25:19. Хърватките обаче успяха да намалят пасива си до 22:25 след първите 10 минути.

Във втората част домакините поеха по-категорично инициативата. С точни стрелби на Кайла Хилсман, Карина Константинова и Борислава Христова разликата достигна 12 точки при 34:22. Българският тим запази предимството си до почивката, когато резултатът бе 42:35.

След подновяването на играта националките продължиха да диктуват темпото. Борислава Христова увеличи аванса до 15 точки при 54:39, но съперничките постепенно съкратиха изоставането си. България все пак отговори с нова силна серия и влезе в последната четвърт с преднина от 67:59.

В заключителния период домакините не допуснаха обрат и затвърдиха превъзходството си, стигайки до крайното 91:74.

Борислава Христова бе най-резултатна за България с 28 точки и 5 борби. Кайла Хилсман добави 24 точки, 9 борби и 5 асистенции. Гергана Иванова и Радостина Димитрова допринесоха с по 11 точки.

За Хърватия Ивана Дойкич завърши с 20 точки, 4 борби и 6 асистенции.

В следващите си срещи от квалификационния прозорец българките ще приемат Испания на 14 ноември, а три дни по-късно ще гостуват на Чехия.

Първите два отбора от всяка група ще си осигурят участие на Евробаскет 2027, където вече място имат гарантирано домакините Белгия, Финландия, Литва и Швеция.


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