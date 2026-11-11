България U19 стартира с убедителна победа над Гибралтар в европейските квалификации

Юношеският национален отбор на България до 19 години започна с убедителна победа участието си във втория квалификационен кръг за Евро 2027. Водените от Тодор Янчев футболисти се наложиха с 6:0 над Гибралтар на стадион „Берое“ в Стара Загора.



Емилиян Гогев се отличи с хеттрик, след като се разписа в 10-ата, 18-ата и 36-ата минута. Останалите попадения за България реализираха Алекс Тунчев (25’), Даниел Манолев (63’) и Кристиян Горянов (79’).

В следващия си двубой от квалификационния турнир България U19 ще се изправи срещу Латвия на 14 ноември, а на 17 ноември предстои срещата с Молдова.

Всички мачове на юношеския национален отбор от турнира се излъчват пряко в официалния YouTube канал на Българския футболен съюз.