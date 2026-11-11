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България U19 стартира с убедителна победа над Гибралтар в европейските квалификации

България U19 стартира с убедителна победа над Гибралтар в европейските квалификации

11 Ноември, 2026 19:30 548 4

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  • евро 2027-
  • тодор янчев

Емилиян Гогев се отличи с хеттрик

България U19 стартира с убедителна победа над Гибралтар в европейските квалификации - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Юношеският национален отбор на България до 19 години започна с убедителна победа участието си във втория квалификационен кръг за Евро 2027. Водените от Тодор Янчев футболисти се наложиха с 6:0 над Гибралтар на стадион „Берое“ в Стара Загора.


Емилиян Гогев се отличи с хеттрик, след като се разписа в 10-ата, 18-ата и 36-ата минута. Останалите попадения за България реализираха Алекс Тунчев (25’), Даниел Манолев (63’) и Кристиян Горянов (79’).

В следващия си двубой от квалификационния турнир България U19 ще се изправи срещу Латвия на 14 ноември, а на 17 ноември предстои срещата с Молдова.

Всички мачове на юношеския национален отбор от турнира се излъчват пряко в официалния YouTube канал на Българския футболен съюз.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой

    0 0 Отговор
    Браво , Гибралтар ?

    19:33 11.11.2026

  • 2 Лихтенщайн

    1 0 Отговор
    До 19 още не ходят по чалготеките и кръчмите.

    19:38 11.11.2026

  • 3 Е до там ли я докарахме?

    0 0 Отговор
    Явно това е най ниската група.То по слаби от Гибралтар има ли?

    20:19 11.11.2026

  • 4 Ццц

    0 0 Отговор
    Най-убедително играем срещу отбори, които нямат дори стадион, ами ходят да ритат у комшиите! Доброто мина и имаме най-много още един хикс като гости на Гибралтар! А сметайте, че юношите още не са се съвсем пропили като в мъжкия отбор!

    20:46 11.11.2026

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