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Ливърпул е трябвало да получи дузпа срещу Арсенал

Ливърпул е трябвало да получи дузпа срещу Арсенал

11 Ноември, 2026 21:10 557 1

  • ливерпул-
  • арсенал-
  • александър исак-
  • юриен тимбър-
  • висша лига

Комисията за ключови инциденти във Висшата лига оцени като грешни решенията на съдията и VAR при ситуацията с Александър Исак и Юриен Тимбър

Ливърпул е трябвало да получи дузпа срещу Арсенал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул е трябвало да получи дузпа при загубата с 0:1 от Арсенал на „Анфийлд“ на 1 ноември. Това е заключението на Комисията за ключови инциденти във Висшата лига след ситуацията между Александър Исак и Юриен Тимбър.

Шведският нападател се опитал да играе с глава при центриране на Брадли Баркола, но защитникът на Арсенал го издърпа за фланелката в наказателното поле. Исак остана на крака, а съдията Анди Мадли не посочи бялата точка. Ситуацията бе проверена от VAR съдията Стюарт Атуел, който не препоръча преглед на монитора.

Комисията е гласувала с 4:1, че дузпата е трябвало да бъде отсъдена на терена. Вотът за намеса на VAR е бил 3:2. Според оценката на мнозинството задържането от страна на Тимбър е достигнало прага за нарушение, тъй като е повлияло на възможността на Исак да продължи към топката. Един от членовете е сметнал, че задържането е било твърде кратко, а двама са определили въздействието като недостатъчно ясно за намеса на видеоарбитъра.

След мача мениджърът на Ливърпул Андони Ираола разкритикува решението. „Има ясно хващане за фланелката. Алекс беше точно пред него. Той щеше да стреля с глава към вратата, но не можа, защото беше задържан“, каза той пред BBC Match of the Day.

Ираола допълни, че според него играчите трябва да падат при подобни ситуации, за да бъде отсъдено нарушение. Изказването му е направено при резултат 0:1, след като Кай Хаверц е дал преднина на Арсенал с единствения гол в срещата.

Решението на комисията не променя крайния резултат от двубоя, но потвърждава, че Ливърпул е бил ощетен при ключов момент от мача.


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