ПСЖ се насочи към Грегор Кобел, започна разговори с вратаря на Борусия Дортмунд

Пари Сен Жермен проявява сериозен интерес към привличането на Грегор Кобел от Борусия Дортмунд. Според информация на германското издание Sport Bild френският гранд вече е осъществил първоначален контакт с швейцарския национал във връзка с евентуален трансфер.
Укрепването на вратарския пост е сред основните приоритети на ръководството на парижани. В момента под рамката на европейския клубен шампион е Матвей Сафонов, но представянето на руския страж все още не е убедило всички в клуба, че той може да бъде безспорният дългосрочен избор.
Кобел, който е на 28 години, е привлякъл вниманието на ПСЖ с добрите си изяви от началото на сезона. По данни на Sport Bild представители на френския клуб са провели няколко разговора както с футболиста, така и с неговото обкръжение. Целта е да бъде убеден да напусне Бундеслигата и да продължи кариерата си на „Парк де Пренс“.
Борусия Дортмунд обаче няма намерение лесно да се разделя с един от ключовите си играчи. Германският клуб вече води напреднали преговори за удължаване на договора на швейцареца и се стреми да го обвърже дългосрочно с по-добри финансови условия.
Настоящият контракт на Кобел с „жълто-черните“ е до лятото на 2028 година.
🚨 LE PSG A PRIS DES RENSEIGNEMENTS SUR UN GRAND GARDIEN DE BUNDESLIGA ! 👀🧤
Alors que Matvey Safonov ne fait pas totalement l’unanimité malgré la confiance affichée par Luis Enrique, le PSG pourrait finalement renforcer son poste de gardien.
Selon Sport Bild, Paris s’intéresse de près à Gregor Kobel, le portier suisse du Borussia Dortmund (28 ans). Le club de la capitale aurait déjà pris des renseignements à plusieurs reprises auprès du joueur et de son entourage.
💰 Estimé à 40 M€, Kobel est actuellement en discussions avec Dortmund pour prolonger son contrat, qui court jusqu’en 2028. Le gardien serait pour l’instant plutôt favorable à une prolongation.
Gregor Kobel serait-il le gardien idéal pour le PSG selon vous ? 🤔
— Foot Mercato (@footmercato) November 11, 2026
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА