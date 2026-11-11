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ПСЖ се насочи към Грегор Кобел, започна разговори с вратаря на Борусия Дортмунд

ПСЖ се насочи към Грегор Кобел, започна разговори с вратаря на Борусия Дортмунд

11 Ноември, 2026 22:19 498 0

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  • матвей сафонов

Настоящият контракт на голкипера с „жълто-черните“ е до лятото на 2028 година

ПСЖ се насочи към Грегор Кобел, започна разговори с вратаря на Борусия Дортмунд - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен проявява сериозен интерес към привличането на Грегор Кобел от Борусия Дортмунд. Според информация на германското издание Sport Bild френският гранд вече е осъществил първоначален контакт с швейцарския национал във връзка с евентуален трансфер.

Укрепването на вратарския пост е сред основните приоритети на ръководството на парижани. В момента под рамката на европейския клубен шампион е Матвей Сафонов, но представянето на руския страж все още не е убедило всички в клуба, че той може да бъде безспорният дългосрочен избор.

Кобел, който е на 28 години, е привлякъл вниманието на ПСЖ с добрите си изяви от началото на сезона. По данни на Sport Bild представители на френския клуб са провели няколко разговора както с футболиста, така и с неговото обкръжение. Целта е да бъде убеден да напусне Бундеслигата и да продължи кариерата си на „Парк де Пренс“.

Борусия Дортмунд обаче няма намерение лесно да се разделя с един от ключовите си играчи. Германският клуб вече води напреднали преговори за удължаване на договора на швейцареца и се стреми да го обвърже дългосрочно с по-добри финансови условия.

Настоящият контракт на Кобел с „жълто-черните“ е до лятото на 2028 година.



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