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Балкан – Локомотив Пловдив няма да се проведе по програма

Балкан – Локомотив Пловдив няма да се проведе по програма

11 Ноември, 2026 22:33 453 0

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Мачът от шестия кръг на НБЛ няма да се играе на 13 ноември заради участието на двата отбора в европейски клубни турнири

Балкан – Локомотив Пловдив няма да се проведе по програма - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Двубоят между Балкан и Локомотив Пловдив от шестия кръг на Националната баскетболна лига за мъже няма да се проведе по програма на 13 ноември. Срещата е пренасрочена за 27 януари 2027 г., обявиха от Националната баскетболна лига.

Промяната е свързана с участието на двата отбора в европейски клубни турнири и с натоварения им график.

От лигата посочиха: „Предвид натоварения им график, новата дата е най-подходящата възможност за провеждането на срещата.“

Мачът трябваше да се играе в „Арена Ботевград“ в Ботевград. Новата дата е 27 януари 2027 г., като допълнителният начален час не е посочен в публикуваната информация.

Промяна има и в програмата на друг двубой от шестия кръг. Берое и Рилски спортист ще се срещнат на 14 ноември, събота, от 17:00 часа в зала „Общинска“ в Стара Загора.

Началото на мача е изтеглено с два часа по-рано спрямо първоначално обявената програма, според която срещата трябваше да започне в 19:00 часа.


България
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