Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Волейбол »
Левски се прости с Шампионската лига след нова загуба от Младост Загреб

Левски се прости с Шампионската лига след нова загуба от Младост Загреб

11 Ноември, 2026 22:39 504 1

  • левски-
  • младост загреб-
  • волейбол-
  • шампионска лига-
  • купа на цев

Тимът ще продължи европейското си участие в турнира за Купата на ЦЕВ

Левски се прости с Шампионската лига след нова загуба от Младост Загреб - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Волейболният шампион на България Левски приключи участието си в Шампионската лига. „Сините“ загубиха с 0:3 (20:25, 25:27, 23:25) от Младост Загреб в домакинския реванш от втория квалификационен кръг на турнира. В първата среща преди седмица хърватският тим спечели с 3:1 гейма и с два успеха си осигури продължаване напред.

Възпитаниците на Николай Желязков започнаха равностойно първата част, но в заключителните моменти гостите успяха да натрупат преднина от 20:17 и затвориха гейма при 25:20.

Вторият гейм се оказа решаващ за развоя на двубоя. Левски имаше отлична възможност да изравни резултата, след като поведе с 13:8, а впоследствие увеличи аванса си до 18:12. При 22:17 домакините изглеждаха близо до успеха, но Младост Загреб намери сили за обрат. Българският шампион пропусна три възможности да спечели гейма и в крайна сметка отстъпи драматично с 25:27.

Третата част отново премина при оспорвана игра. Резултатът беше равен при 21:21, но хърватският състав реализира четири поредни точки и сложи край на срещата след 79 минути игра в зала „Левски София“.

Най-резултатен за българския шампион беше Кристиян Титрийски с 14 точки. Бившият национал Тодор Скримов добави 13. За гостите Иван Желкович завърши също с 14 точки. Двубоят беше наблюдаван от близо 500 зрители.

След отпадането от Шампионската лига Левски ще продължи европейското си участие в турнира за Купата на ЦЕВ, където съперник на българския тим ще бъде швейцарският Хюненберг.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анастасия Жечева- Кери

    1 0 Отговор
    Волейболистите на Левски са по- големи бездарници дори от футболния тим.

    23:08 11.11.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове