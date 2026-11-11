Левски се прости с Шампионската лига след нова загуба от Младост Загреб

Волейболният шампион на България Левски приключи участието си в Шампионската лига. „Сините“ загубиха с 0:3 (20:25, 25:27, 23:25) от Младост Загреб в домакинския реванш от втория квалификационен кръг на турнира. В първата среща преди седмица хърватският тим спечели с 3:1 гейма и с два успеха си осигури продължаване напред.

Възпитаниците на Николай Желязков започнаха равностойно първата част, но в заключителните моменти гостите успяха да натрупат преднина от 20:17 и затвориха гейма при 25:20.

Вторият гейм се оказа решаващ за развоя на двубоя. Левски имаше отлична възможност да изравни резултата, след като поведе с 13:8, а впоследствие увеличи аванса си до 18:12. При 22:17 домакините изглеждаха близо до успеха, но Младост Загреб намери сили за обрат. Българският шампион пропусна три възможности да спечели гейма и в крайна сметка отстъпи драматично с 25:27.

Третата част отново премина при оспорвана игра. Резултатът беше равен при 21:21, но хърватският състав реализира четири поредни точки и сложи край на срещата след 79 минути игра в зала „Левски София“.

Най-резултатен за българския шампион беше Кристиян Титрийски с 14 точки. Бившият национал Тодор Скримов добави 13. За гостите Иван Желкович завърши също с 14 точки. Двубоят беше наблюдаван от близо 500 зрители.

След отпадането от Шампионската лига Левски ще продължи европейското си участие в турнира за Купата на ЦЕВ, където съперник на българския тим ще бъде швейцарският Хюненберг.