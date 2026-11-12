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Шмайхел: Отношението към Карик е много неуважително

Шмайхел: Отношението към Карик е много неуважително

12 Ноември, 2026 03:57 421 1

  • манчестър юнайтед-
  • питър шмайхел-
  • майкъл карик-
  • маурисио почетино-
  • висша лига

Легендата на Манчестър Юнайтед защити треньора и разкритикува ръководството за забавеното решение за бъдещето му

Шмайхел: Отношението към Карик е много неуважително - 1
Снимка: ca.sports.yahoo.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Питър Шмайхел определи като „много неуважително“ отношението на Манчестър Юнайтед към Майкъл Карик, чието бъдеще на „Олд Трафорд“ беше поставено под въпрос, докато той продължаваше да води тренировките на отбора.

„Не мисля, че той прави нещо нередно“, заяви бившият вратар на клуба в предаването The Overlap Daily. Според Шмайхел слабият старт на сезона не може да бъде приписан единствено на треньора, тъй като проблемите в Манчестър Юнайтед са натрупвани от години.

Шмайхел критикува трансферната политика

Манчестър Юнайтед се намира в зоната на изпадащите по време на паузата за националните отбори, а тимът няма победа във Висшата лига от края на август. В първите 10 мача от сезона отборът е допуснал 30 гола.

Шмайхел насочи критиките си към хората, които отговарят за селекцията. По думите му клубът е имал очевидна нужда от защитници, но е преминал през трансферния прозорец без да привлече нито един играч на тази позиция. Вместо това Манчестър Юнайтед е подписал с трима полузащитници.

„Не можеш да печелиш мачове, ако допуснеш 30 гола в 10 срещи“, каза Шмайхел. Той постави под въпрос и участието на Карик в тези решения, тъй като назначаването му за постоянен треньор е било отлагано дълго време.

„Ако ще го освобождават, да го направят“

Според Шмайхел ръководството е трябвало да вземе бързо и ясно решение, вместо да оставя Карик да работи в условия на публични спекулации.

„Ако търсят друг човек, да го освободят от задълженията му. Не трябваше да го оставят да води тренировката“, заяви Шмайхел.

Той допълни, че Карик е сред най-добрите хора, които е срещал, и заслужава уважение заради ролята си в историята на клуба. Шмайхел определи ситуацията като унизителна за човек, който е бил част от Манчестър Юнайтед и като футболист, и като треньор.

„Мисля, че трябва да останем с Майкъл, да стабилизираме отбора и през януари да привлечем играчите, от които той има нужда“, каза легендата на клуба.

Почетино е вариантът за наследник

Междувременно ръководството на Манчестър Юнайтед обсъжда раздяла с Карик и назначаване на Маурисио Почетино. Омар Берада и Джейсън Уилкокс са се срещнали със сър Джим Ратклиф в Монако, за да обсъдят ситуацията.

Sky Sports съобщи, че клубът е постигнал принципно споразумение с Почетино, което ще влезе в сила, ако Карик бъде освободен. Аржентинецът в момента е селекционер на националния отбор на САЩ и има ангажименти с тима в турнира на КОНКАКАФ.

Събеседникът на Шмайхел в предаването Тим Шерууд заяви, че не изпитва същото съчувствие към Карик, защото той е знаел колко тежка е ситуацията в Манчестър Юнайтед, когато е поел поста. Спорът между двамата обаче не промени основната позиция на Шмайхел: ако клубът иска нов треньор, решението трябва да бъде обявено и изпълнено без допълнително забавяне.

Източници: dailymail.com, skysports.com, news.sky.com


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  • 1 Дзак

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    Сигурно се е поддал на пропаганда на зли сили!

    04:00 12.11.2026

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