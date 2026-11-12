Арсенал иска звезда на Атлетико, възможна е размяна на футболисти

Арсенал проявява интерес към една от важните фигури в състава на Атлетико Мадрид – Алекс Баена. Според информация на “Diario Sport”, позоваваща се на “The Independent”, Микел Артета иска да привлече испанския национал още през януарския трансферен прозорец.

25-годишният Баена може да играе както по фланга, така и зад нападателя. Той започна силно сезона и има осем директни участия в голове в 12 мача от първенството. Артета търси футболист, който да внесе повече скорост, креативност и острота в атаката на лондончани.

Интересното е, че Атлетико също следи играч на Арсенал. Става дума за полузащитника Мартин Субименди, което отваря възможност за евентуална размяна между двата клуба.

Засега няма информация за конкретни преговори или постигнато споразумение, но интересът в двете посоки поставя любопитна трансферна възможност пред двата отбора.