Реал Мадрид иска над 60 милиона евро за Ендрик

Реал Мадрид ще поиска над 60 милиона евро, ако реши да се раздели за постоянно с Ендрик. Според информация на “The Athletic” клубът оценява бразилския нападател по-високо от сумата, която договори с Палмейрас при привличането му.

20-годишният талант преживява труден период на „Сантяго Бернабеу“. Заради сериозната конкуренция в атаката на Жозе Моуриньо той е получил възможност да започне като титуляр само в един мач във всички турнири от началото на сезона.

Ендрик се представи силно по време на наема си в Лион през втората половина на миналия сезон, но завръщането му в Мадрид не му донесе очакваното игрово време. Именно затова се появиха информации, че нападателят може отново да потърси възможност за изява под наем през януари.

Според публикациите в испанската преса, ако ситуацията му не се промени, бразилецът може да поиска и постоянен трансфер. Реал обаче няма да приеме лесно раздялата и ще настоява за сериозна сума, надхвърляща 60 милиона евро.