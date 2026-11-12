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Байерн реши дали да привлече нов вратар през януари заради контузията на Нойер

Байерн реши дали да привлече нов вратар през януари заради контузията на Нойер

12 Ноември, 2026 08:32 450 1

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Баварците ще разчитат на Йонас Урбиг и Свен Улрайх, като очакват капитанът им да се възстанови напълно до началото на годината.щ

Байерн реши дали да привлече нов вратар през януари заради контузията на Нойер - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Байерн Мюнхен няма намерение да търси заместник на контузения Мануел Нойер през зимния трансферен прозорец. Според “BILD” ръководството има доверие на наличните вратари и очаква капитанът да се завърне в игра през януари.

Дотогава под рамката ще застане 23-годишният Йонас Урбиг, а опитният Свен Улрайх ще бъде негова резерва.

Нойер получи частично разкъсване на сухожилие в дясното стъпало при победата с 2:1 над Майнц. Същата зона създаваше проблеми на 40-годишния вратар още от средата на октомври. Очакванията са той да остане извън терените до Коледа.

В Байерн не планират да прибързват със завръщането му. Приоритетът е Нойер да се възстанови напълно, след което отново да заеме титулярното място, като Урбиг ще продължи да получава възможности за игра, за да се разпределя натоварването между двамата.

За резервния вратарски пост клубът ще разчита при необходимост на играчи от младежките формации до 23 и до 19 години, без да повишава постоянно някой от тях в първия състав.


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  • 1 Някой

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    Обявил е май, че това му е последният сезон.

    08:50 12.11.2026

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