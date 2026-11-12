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Манчестър Юнайтед се разбра предварително с Почетино

Манчестър Юнайтед се разбра предварително с Почетино

12 Ноември, 2026 07:25 383 0

  • манчестър юнайтед-
  • маурисио почетино-
  • майкъл карик-
  • висша лига-
  • футболната федерация на сащ

Аржентинецът е готов да поеме тима, но първо трябва да бъде решено бъдещето на Майкъл Карик. Преговорите с американската федерация продължават

Манчестър Юнайтед се разбра предварително с Почетино - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед е постигнал устна и предварителна договорка с Маурисио Почетино за поста старши треньор, съобщи Фабрицио Романо. Аржентинецът, който в момента води националния отбор на САЩ, е дал съгласие да се завърне във Висшата лига и да поеме английския клуб.

Назначението обаче все още не е официално. То зависи от окончателното решение за бъдещето на Майкъл Карик, чиято позиция в Манчестър Юнайтед предстои да бъде решена. Очаква се ръководството на клуба да обяви следващите си действия в близките часове.

Паралелно с това продължават преговорите между Манчестър Юнайтед и Футболната федерация на САЩ. В договора на Почетино е записана клауза за предсрочно прекратяване на стойност около 10 милиона долара. Именно активирането на тази възможност би позволило на аржентинеца да напусне поста си и да започне работа на „Олд Трафорд“.

Следващата стъпка е двете страни да финализират условията по освобождаването на Почетино от американския национален отбор. До приключването на тези разговори и официалното решение за Карик договорката остава предварителна, а назначаването на аржентинеца не може да се счита за завършено.


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