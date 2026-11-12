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Спортът по ТВ в четвъртък (12 ноември)

Спортът по ТВ в четвъртък (12 ноември)

12 Ноември, 2026 08:01 948 0

  • спорт по телевизията-
  • телевизионна програма-
  • нхл-
  • футбол-
  • баскетбол

Ето какво може да гледате днес

Спортът по ТВ в четвъртък (12 ноември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

09:00 Голф: DP World Tour Championship MAX Sport 2

14:00 Тенис: Турнир за мъже в Стокхолм MAX Sport 1

17:25 Младежки олимпийски игри в Дакар БНТ 3

19:00 Тенис: Турнир за мъже в Стокхолм MAX Sport 1

19:00 НХЛ: Каролина Хърикейнс – Сиатъл Кракен MAX Sport 3

19:00 Футбол (Лига на нациите): Армения – Кипър Диема Спорт 2

19:00 Футбол (Лига на нациите): Турция – Белгия Диема Спорт 3

21:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Остин Евроспорт 2

21:15 Баскетбол (Евролига): Олимпиакос – Дубай MAX One

21:30 Баскетбол (Евролига): Валенсия – Байерн MAX Sport 2

21:45 Футбол (Лига на нациите): Англия – Хърватия Диема Спорт

21:45 Футбол (Лига на нациите): Чехия – Испания Диема Спорт 2

21:45 Футбол (Лига на нациите): Италия – Франция Диема Спорт 3

21:45 Футбол (Лига на нациите): Албания – Финландия Нова Спорт

22:00 Баскетбол (Евролига): Реал (Мадрид) – Цървена звезда MAX Sport 3


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