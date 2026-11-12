Спортът по ТВ в четвъртък (12 ноември)

09:00 Голф: DP World Tour Championship MAX Sport 2
14:00 Тенис: Турнир за мъже в Стокхолм MAX Sport 1
17:25 Младежки олимпийски игри в Дакар БНТ 3
19:00 Тенис: Турнир за мъже в Стокхолм MAX Sport 1
19:00 НХЛ: Каролина Хърикейнс – Сиатъл Кракен MAX Sport 3
19:00 Футбол (Лига на нациите): Армения – Кипър Диема Спорт 2
19:00 Футбол (Лига на нациите): Турция – Белгия Диема Спорт 3
21:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Остин Евроспорт 2
21:15 Баскетбол (Евролига): Олимпиакос – Дубай MAX One
21:30 Баскетбол (Евролига): Валенсия – Байерн MAX Sport 2
21:45 Футбол (Лига на нациите): Англия – Хърватия Диема Спорт
21:45 Футбол (Лига на нациите): Чехия – Испания Диема Спорт 2
21:45 Футбол (Лига на нациите): Италия – Франция Диема Спорт 3
21:45 Футбол (Лига на нациите): Албания – Финландия Нова Спорт
22:00 Баскетбол (Евролига): Реал (Мадрид) – Цървена звезда MAX Sport 3
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