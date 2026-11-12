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Левски готви раздяла с Мустафа Сангаре през зимата

Левски готви раздяла с Мустафа Сангаре през зимата

12 Ноември, 2026 11:44 550 1

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  • зимен трансферен прозорец-
  • тема спорт-
  • първа лига

Нападателят е сред поне тримата чужденци, които клубът може да продаде. На „Герена“ подготвят средства за нов централен нападател

Левски готви раздяла с Мустафа Сангаре през зимата - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски подготвя раздяла с Мустафа Сангаре през зимния трансферен прозорец. Нападателят е сред поне тримата чуждестранни футболисти, които клубът може да продаде, съобщава БГНЕС. В списъка са още Оливер Камдем и Хуан Переа.

Причината е свързана с оценката за представянето на тримата от началото на сезона и с плановете на ръководството за обновяване на състава. На „Герена“ вече са предвидили финансов ресурс за привличането на поне един нов централен нападател.

Мустафа Сангаре е обвързан с Левски до 30 юни 2027 г. Същият срок важи и за Оливер Камдем, докато договорът на Хуан Переа е до 31 декември 2028 г. При продажба през зимата „сините“ ще могат да получат трансферна сума за футболисти, чиито контракти навлизат в последната си година.

Сангаре пристигна в Левски през лятото на 2024 г. и има 18 гола за отбора във всички турнири. Нападателят обаче беше ограничен от контузии през последните месеци и не попадна в картотеката на тима за основната фаза на Лига Европа.

На 31 октомври Сангаре донесе победата на Левски с 1:0 при гостуването на Дунав в мач от 14-ия кръг на Първа лига. Той влезе като резерва и се разписа с глава в третата минута на добавеното време. След срещата нападателят заяви: „Все още не съм на 100 процента, но ще работя, за да се върна на това ниво.“

Няколко дни по-късно Сангаре получи нов проблем в областта на глезена в дербито с ЦСКА. Той се появи през второто полувреме и остана на терена до края, въпреки травмата. Левски загуби двубоя с 0:3.

Очаква се бъдещето на Сангаре да бъде решено в хода на зимния трансферен прозорец. Клубът ще търси възможност за раздяла, докато паралелно подготвя привличането на нов централен нападател.


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