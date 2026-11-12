Де ла Фуенте защити Ламин Ямал и отрече да има привилегии

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте защити Ламин Ямал и отхвърли твърденията, че нападателят на Барселона се ползва със специално отношение в националния отбор. Ямал няма да играе при гостуването на Чехия на 12 ноември заради проблем в дясното коляно.

Кралската испанска футболна федерация съобщи, че футболистът е усетил дискомфорт след победата на Барселона с 2:1 над Атлетико Мадрид. Изследването е показало наличие на течност и възпаление в коляното. Затова медицинските екипи са преценили, че няма смисъл той да пътува до Прага, преди да стане ясно дали ще може да играе.

„Нашият медицински екип го прегледа и реших, че за да избегне пътуването, ще е по-добре да остане у дома за лечение и тренировки с клуба си. Ламин няма никакви специални привилегии. Бихме постъпили така с всеки друг играч“, заяви Де ла Фуенте.

Треньорът реагира остро на предположенията, че Ямал сам е избрал да пропусне мача с Чехия или че е получил по-благоприятно отношение от останалите футболисти.

„Това, което ме боли най-много, са лъжите, липсата на строгост, липсата на искреност и измислиците. Не понасям хора, които се опитват да ви заблудят и да лъжат“, каза Луис де ла Фуенте.

Испанският селекционер допълни, че възстановяването на Ямал върви добре и очаква той да се присъедини към лагера в петък, ако състоянието му позволява. Това би му дало възможност да се подготви за следващия мач на Испания срещу Англия на 15 ноември.

Микел Оярсабал също се присъединява по-късно към лагера на националния отбор, но причината при него е заболяване. Де ла Фуенте посочи този факт като допълнителен аргумент, че решенията за двамата футболисти са свързани със здравословното им състояние, а не с привилегии.

Испания влиза в мача с Чехия като лидер в групата на Лигата на нациите с 12 точки от четири срещи. Отборът вече си е осигурил място на четвъртфиналите, но двубоят в Прага е важен за битката за първата позиция.