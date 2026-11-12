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Славия постави антирекорд в столичните дербита

Славия постави антирекорд в столичните дербита

12 Ноември, 2026 12:10 442 0

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  • футбол

„Белите“ нямат победа в шест мача срещу пет софийски съперника. Това се случва за първи път в историята на клуба

Славия постави антирекорд в столичните дербита - 1
Снимка: Факти.БГ
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Славия постави негативен клубен рекорд в столичните дербита, след като не успя да спечели нито един от първите си шест мача срещу софийски съперници. „Белите“ са срещнали пет различни отбора, но все още нямат победа в тези двубои.

Славия започна серията с домакински загуби с 1:2 от Левски и ЦСКА 1948. След това тимът завърши 1:1 с Локомотив София и 1:1 със Септември на стадион „Александър Шаламанов“. Шестият мач беше срещу ЦСКА и приключи без голове при откриването на обновения стадион „Българска армия“. Така пет от шестте столични дербита на тима са били домакинства.

Локомотив София също няма победа в столичните дербита от началото на сезона, но е изиграл пет такива срещи. Именно броят на съперниците отличава серията на Славия. Според „Мач Телеграф“ за първи път в историята на клуба „белите“ започват сезон с шест неспечелени мача срещу пет различни столични отбора.

В предишни сезони Славия е стигала до шест столични мача без победа, но тогава съперниците са били по-малко. Най-често серията е включвала само Левски, ЦСКА и Локомотив.

Най-дългата поредица на „белите“ без успех в столични дербита е от 13 срещи. Тя започва с поражение с 1:2 от Левски в последния мач за сезон 1991/92 и приключва на 2 октомври 1994 г., когато Славия побеждава ЦСКА с 3:1. В рамките на серията тимът записва четири равенства и девет загуби.

Славия ще има възможност да прекъсне негативната тенденция в следващия си столичен мач, който по програмата е гостуване на Локомотив София. До него „белите“ остават без победа срещу Левски, ЦСКА 1948, ЦСКА, Локомотив София и Септември.


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