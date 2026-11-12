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Манчестър Юнайтед уволни Майкъл Карик, идва Почетино?

Манчестър Юнайтед уволни Майкъл Карик, идва Почетино?

12 Ноември, 2026 12:24 380 0

  • манчестър юнайтед-
  • майкъл карик-
  • маурисио почетино-
  • висша лига-
  • шампионска лига

Решението е взето след среща на ръководството в Монако. Аржентинецът е постигнал принципно споразумение с клуба

Манчестър Юнайтед уволни Майкъл Карик, идва Почетино? - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед освободи Майкъл Карик от треньорския пост след най-слабия старт на отбора във Висшата лига от 40 години. Решението е взето след среща на ръководството в Монако, в която са участвали съсобственикът сър Джим Ратклиф, главният изпълнителен директор Омар Берада и директорът по футболните въпроси Джейсън Уилкокс.

Карик беше назначен за постоянен мениджър през лятото, след като през предходния сезон изведе „червените дяволи“ до третото място в класирането. Началото на новата кампания обаче се оказа провалено. Юнайтед загуби от новака Хъл Сити в първия кръг, а след победата над Ипсуич Таун не успя да спечели нито един от следващите си мачове във Висшата лига.

Бившият полузащитник получи възможност да промени ситуацията след пораженията с 1:4 от Комо и 0:3 от Борнемут. В последвалия кратък период отборът постигна обрат срещу Рома в Шампионската лига, след като изоставаше с 0:2, а няколко дни по-късно завърши 4:4 с Астън Вила. Резултатите обаче не убедиха ръководството, че Карик може да стабилизира тима.

В европейския турнир Манчестър Юнайтед започна с победа над Сабах, но след това загуби тежко от Атлетико Мадрид и Комо. Във Висшата лига отборът остана в зоната на изпадащите, което ускори решението за промяна на треньорския пост.

Преди раздялата Карик заяви, че очаква да продължи работа начело на тима. „Ясно ми е накъде трябва да вървим и как да стигнем дотам“, каза той след равенството с Астън Вила.

Маурисио Почетино е сочен за основния кандидат да поеме Манчестър Юнайтед. Аржентинецът в момента води националния отбор на САЩ, а според информацията на Sky Sports клубът е постигнал принципно устно споразумение с него.

За да бъде назначен на „Олд Трафорд“, Юнайтед трябва да активира клауза за откупуване на стойност около 7,5 милиона лири. Почетино вероятно ще остане начело на САЩ за двата мача с Хаити по време на паузата за националните отбори, преди да започне работа в Англия.

Следващият мач на Манчестър Юнайтед е гостуване на Ливърпул на 22 ноември. Очаква се новият мениджър да бъде определен преди дербито, но клубът все още трябва да приключи преговорите за договора на Почетино и неговия треньорски щаб.


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