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Гиздол изравни рекорд във Вечното дерби

Гиздол изравни рекорд във Вечното дерби

12 Ноември, 2026 14:09 428 1

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Германецът изведе ЦСКА до победа с 3:0 над Левски и стана чуждестранният треньор с най-убедителен успех на „червените“ в дербито

Гиздол изравни рекорд във Вечното дерби - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Маркус Гиздол влезе в историята на Вечното дерби, след като изведе ЦСКА до победа с 3:0 над Левски. Германецът стана чуждестранният треньор с най-изразителен успех на „червените“ срещу вечния съперник, изравнявайки постижението на Рудолф Витлачил. Двубоят се игра на 8 ноември 2026 г.

Това е третата победа на ЦСКА над Левски с треньор от чужбина. Преди Гиздол Бруно Акрапович спечели дербито с 1:0 през декември 2020 г., а Григорий Пинайчев изведе „червените“ до успех с 3:2 във финала за Купата през 1965 г.

Рудолф Витлачил досега еднолично държеше рекорда за най-убедителна победа на чуждестранен треньор в мач между ЦСКА и Левски. Чехословашкият специалист извежда „сините“ до успех с 3:0 над ЦСКА през април 1965 г.

Витлачил е световен вицешампион с Чехословакия от първенството в Чили през 1962 г. Така постижението на Гиздол вече е изравнено с това на треньор, свързан с един от най-силните периоди в историята на Левски.

Победата с 3:0 има и още една особеност. За ЦСКА се разписаха трима чуждестранни футболисти - Макс Ебонг, Йоанис Питас и Жан-Филип Гбамин.

Това е едва вторият подобен случай в историята на Вечното дерби. Първият е от 27 април 2014 г., когато ЦСКА печели с 3:1. Тогава головете са дело на норвежците Улаус Скаршем и Джонатан Линдсет и на колумбиеца Марселино Кареасо.

Левски също има такъв пример. През пролетта на 2026 г. „сините“ побеждават с 3:1, а попаденията са отбелязани от двама алжирци - Акрам Бурас и Мазир Сула, и от бразилеца Евертон Бала.


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