Новини
Спорт »
Бг футбол »
Шотландски клуб иска треньора на ЦСКА

Шотландски клуб иска треньора на ЦСКА

12 Ноември, 2026 14:49 311 1

  • маркус гиздол-
  • цска-
  • абърдийн-
  • шотландска висша лига-
  • треньорски пост

Германецът е сред имената за поста след уволнението на Стивън Робинсън

Шотландски клуб иска треньора на ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Маркус Гиздол е сред кандидатите за нов старши треньор на Абърдийн, съобщи британският вестник The Scotsman. Шотландският клуб остана без наставник след раздялата със Стивън Робинсън, но към момента няма потвърждение за отправена официална оферта към треньора на ЦСКА.

Според публикувания списък с кандидати Гиздол е с коефициент 12/1 и заема четвърта позиция. Пред него са Крейг Белами, Алекс Нийл и Бари Робсън. Германецът вече е бил свързван с Абърдийн при предишното търсене на треньор, преди клубът да назначи Робинсън.

Абърдийн освободи Робинсън след домакинската загуба с 0:4 от Хибърниън. Тимът е на 11-о място в шотландската Висша лига с 11 точки от 12 мача. Балансът му е три победи, две равенства и седем поражения, а разликата с последния Килмарнък е две точки.

Клубът потвърди раздялата на 9 ноември и обяви, че Стюарт Дъф временно ще води тренировките на първия състав. „Подготвителната работа за назначаването на нов мениджър е извършена, а процесът по подбор продължава“, се казва в позицията на Абърдийн.

Гиздол пое ЦСКА в началото на октомври и подписа договор до края на сезона с опция за продължаване с още една година. До този момент под негово ръководство „армейците“ са записали четири победи, две равенства и две загуби. Пораженията са от Монако и Панатинайкос в Лигата на конференциите.

57-годишният германец има опит в над 200 мача в Бундеслигата, а в кариерата си е водил още Кьолн, Хофенхайм и Локомотив Москва. ЦСКА не е съобщавал за преговори за раздяла с него, а включването му в списъка на The Scotsman засега представлява медийна информация, а не потвърдено назначение или официална оферта.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове