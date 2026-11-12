Шотландски клуб иска треньора на ЦСКА

Маркус Гиздол е сред кандидатите за нов старши треньор на Абърдийн, съобщи британският вестник The Scotsman. Шотландският клуб остана без наставник след раздялата със Стивън Робинсън, но към момента няма потвърждение за отправена официална оферта към треньора на ЦСКА.

Според публикувания списък с кандидати Гиздол е с коефициент 12/1 и заема четвърта позиция. Пред него са Крейг Белами, Алекс Нийл и Бари Робсън. Германецът вече е бил свързван с Абърдийн при предишното търсене на треньор, преди клубът да назначи Робинсън.

Абърдийн освободи Робинсън след домакинската загуба с 0:4 от Хибърниън. Тимът е на 11-о място в шотландската Висша лига с 11 точки от 12 мача. Балансът му е три победи, две равенства и седем поражения, а разликата с последния Килмарнък е две точки.

Клубът потвърди раздялата на 9 ноември и обяви, че Стюарт Дъф временно ще води тренировките на първия състав. „Подготвителната работа за назначаването на нов мениджър е извършена, а процесът по подбор продължава“, се казва в позицията на Абърдийн.

Гиздол пое ЦСКА в началото на октомври и подписа договор до края на сезона с опция за продължаване с още една година. До този момент под негово ръководство „армейците“ са записали четири победи, две равенства и две загуби. Пораженията са от Монако и Панатинайкос в Лигата на конференциите.

57-годишният германец има опит в над 200 мача в Бундеслигата, а в кариерата си е водил още Кьолн, Хофенхайм и Локомотив Москва. ЦСКА не е съобщавал за преговори за раздяла с него, а включването му в списъка на The Scotsman засега представлява медийна информация, а не потвърдено назначение или официална оферта.