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Цолов остава без титулярно място във Формула 1

Цолов остава без титулярно място във Формула 1

12 Ноември, 2026 13:33 820 5

  • никола цолов-
  • формула 1-
  • racing bulls-
  • лиъм лоусън-
  • арвид линдблад

Racing Bulls е предпочел Лиъм Лоусън, а Арвид Линдблад запазва другото място

Цолов остава без титулярно място във Формула 1 - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Никола Цолов няма да получи титулярно място във Формула 1 през 2027 година. Racing Bulls е предпочел по-опитния Лиъм Лоусън, а другият автомобил на базирания във Фаенца отбор остава за британеца Арвид Линдблад.

Лоусън има важен принос за петото място на Racing Bulls във временното класиране при конструкторите. Новозеландецът ще запази мястото си заедно с Линдблад.

„Три не се побират в две“, каза Пермейн, визирайки Лоусън, Линдблад и Никола Цолов.

За българския състезател остава вариантът да бъде назначен за трети или резервен пилот на Racing Bulls. Обсъжда се и възможността той да продължи развитието си в японската формула.

Цолов все още има ангажимент към Campos Racing във Формула 2, където заема второ място във временното класиране.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ореховка

    8 3 Отговор
    Българската завист го застигна и затова не му провървя.

    13:42 12.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мдаа

    3 3 Отговор
    Поредния Григор Димитров.Аня поне такова латино мацки.

    13:44 12.11.2026

  • 4 Роджър Мур 007 ⛷️

    6 1 Отговор
    Къде съгреши Никола, че го мразите толкова много!? Не е събирал пари чрез ютюб канали като Киро Брейка и Схемалин Фараонов. Нито парите ви иска, нито ви продава книги, курсове за забогатяване и подобни.

    13:48 12.11.2026

  • 5 Антон

    4 0 Отговор
    На този Цолов ще му кажа. Браво , явно имаш талант, може да ти трябва още малко а може и момента да не е бил подходящия. Но съвета мир : Следвашия път когато има взимане даванв с Ф1, си го пази в тайна. Не разказвай на бг мисиря какви са ти плановете. Отсвири всякакви мисири и мисирки от бг-то. Кофти народ сме, завистлив и гаден. Дори само с негативни мисли са ти подлели вода.

    13:51 12.11.2026

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