Цолов остава без титулярно място във Формула 1

Никола Цолов няма да получи титулярно място във Формула 1 през 2027 година. Racing Bulls е предпочел по-опитния Лиъм Лоусън, а другият автомобил на базирания във Фаенца отбор остава за британеца Арвид Линдблад.

Лоусън има важен принос за петото място на Racing Bulls във временното класиране при конструкторите. Новозеландецът ще запази мястото си заедно с Линдблад.

„Три не се побират в две“, каза Пермейн, визирайки Лоусън, Линдблад и Никола Цолов.

За българския състезател остава вариантът да бъде назначен за трети или резервен пилот на Racing Bulls. Обсъжда се и възможността той да продължи развитието си в японската формула.

Цолов все още има ангажимент към Campos Racing във Формула 2, където заема второ място във временното класиране.