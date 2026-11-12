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Мениджърът на Кристъл Палас последва Карик

Мениджърът на Кристъл Палас последва Карик

12 Ноември, 2026 15:51 243 0

  • кристъл палас-
  • пиер саж-
  • томас франк-
  • висша лига-
  • ливърпул-
  • треньорска смяна

Клубът уволни Пиер Саж след само 16 мача начело на отбора

Мениджърът на Кристъл Палас последва Карик - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Кристъл Палас взе решение да се раздели с мениджъра Пиер Саж след едва 16 срещи под негово ръководство. Френският специалист беше назначен в средата на юни за наследник на Оливер Гласнер, но престоят му на „Селхърст Парк“ приключи след загубата с 1:3 от Ливърпул в неделя, която остави лондончани на последното място във Висшата лига.

Любопитното е, че по-рано същия ден Манчестър Юнайтед също се раздели със своя наставник Майкъл Карик, превръщайки деня в особено натоварен за треньорските щабове в английския футбол.

Като основен кандидат за овакантения пост в Кристъл Палас се очертава Томас Франк. Датският специалист е без работа, след като беше освободен от Тотнъм през февруари. Той вече е разговарял с ръководството на „орлите“ през лятото и според информациите има желание да поеме ново предизвикателство след успешния си период начело на Брентфорд.

Сред останалите имена, обсъждани от клубните шефове, са бившият мениджър на Нотингам Форест Шон Дайш и Витор Перейра. Дайш има сериозна подкрепа сред част от привържениците на Палас.

Решението за раздялата със Саж идва след тежка серия от резултати. Загубата от Ливърпул беше пета за отбора в последните осем мача, в които попадна и разгромното поражение с 0:5 от големия съперник Брайтън. Единственият успех през този период дойде в турнира за Купата на лигата при гостуването на Фулъм, докато във Висшата лига лондончани записаха четири поредни загуби.

След десет изиграни кръга в първенството Кристъл Палас има само седем точки, спечелени след победите над Фулъм и Нотингам Форест. Освен с незадоволителните резултати, тимът има сериозни проблеми и в защита, като е допуснал 24 гола – най-много от всички отбори в дивизията.

Ситуацията се усложнява и от ангажиментите на клуба в Лига Европа, където Палас заема 21-во място в общото класиране от 36 участници.

Пиер Саж пристигна в Лондон с тригодишен договор, след като напусна френския Ланс. В последния си сезон начело на френския тим той спечели Купата на Франция и го изведе до участие в Шампионската лига, но не успя да повтори успехите си с Кристъл Палас.


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