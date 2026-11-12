Густаво Бусато спечели трофей в Бразилия

Бившият вратар на ЦСКА Густаво Бусато добави ново отличие към кариерата си, след като триумфира в турнира за Купата на щата Мато Гросо. Бразилският страж спечели трофея с екипа на Куяба, който се наложи над Шапада с 2:0 в решаващия двубой.

Успехът има допълнителна стойност за „Дорадо“, тъй като освен престижното отличие осигури на клуба и участие в турнира за Купата на Бразилия (Копа до Бразил) през 2027 година.

Бусато се присъедини към Куяба през август 2026 г. Преди това той игра за Кашиас, където премина в началото на годината след раздялата си с ЦСКА. Бразилецът напусна „червените“ през зимата след 6,5 години на стадион „Българска армия“, превръщайки се в един от дългогодишните чуждестранни футболисти на клуба.

След финалния съдийски сигнал вратарят не скри емоциите си и отпразнува спечеления трофей с емоционално послание в социалните мрежи.

„ШАМПИОНИ! На първо място, цялата чест и слава са за Бог! Изключително щастлив съм от това постижение с екипа на Куяба, както и от осигуряването на място в турнира „Копа до Бразил“ през 2027 г. Благодаря на всички, които бяха част от този момент и допринесоха за тази победа. Нека Бог продължава да благославя пътя ни! НАПРЕД, ДОРАДО!“, написа Бусато.

Вратарят отпразнува успеха и на терена, където сподели радостта си със съпругата си Даниела и дъщеря им Изабел. Малката се роди в София през декември 2019 година, по време на престоя на Бусато в ЦСКА.