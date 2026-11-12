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Мило Борисов поема собствеността на Ботев Пловдив – сделката е финализирана
  Тема: Известни личности

Мило Борисов поема собствеността на Ботев Пловдив – сделката е финализирана

12 Ноември, 2026 15:23 281 2

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Бизнесменът ще поеме финансовата издръжка на клуба

Мило Борисов поема собствеността на Ботев Пловдив – сделката е финализирана - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Мило Борисов е новият собственик на Ботев Пловдив. Сделката вече е официално приключена, а бизнесменът ще поеме финансовата издръжка на клуба, съобщава TrafficNews.

Борисов, който до лятото беше сред основните спонсори на Левски и член на Надзорния съвет на „сините“, от няколко седмици е свързван с възможността да застане начело на „канарчетата“. Според информацията на пловдивското издание преговорите са приключили успешно, като всички подробности около сделката са били уточнени.

Ботев остана без собственик след смъртта на Илиян Филипов в края на септември. Сега клубът ще има нов човек, който да поеме финансовата отговорност за бъдещето му.

Междувременно бившият футболист на „жълто-черните“ Ивелин Попов е спряган за поста спортен директор.


Пловдив / България
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