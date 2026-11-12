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Александър Зверев и Бен Шелтън в една група на финалите на ATP

Александър Зверев и Бен Шелтън в една група на финалите на ATP

12 Ноември, 2026 16:06 79 0

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Яник Синер няма да защитава титлата си заради контузия

Александър Зверев и Бен Шелтън в една група на финалите на ATP - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Александър Зверев и Бен Шелтън ще могат да повторят финала от US Open в Торино. Двамата попаднаха в група „Джон Макенроу“ на финалите на ATP, които започват в неделя.

Водачът в ранглистата Зверев и американецът ще имат за съперници още французина Артюр Фис и испанеца Рафаел Ходар. Групата беше определена при жребия за турнира, който събира осемте най-добри тенисисти за сезона.

В другата група, носеща името „Иван Лендъл“, са Карлос Алкарас, Данил Медведев, Флавио Коболи и Франсес Тиафо. Турнирът ще се проведе в „Инълпи Арена“ в Торино от 15 до 22 ноември.

Голямото отсъствие е това на Яник Синер. Италианецът, който спечели последните две издания на финалите на ATP, няма да участва заради контузия. Така домакините ще останат без действащия шампион в надпреварата.

Зверев е един от двамата бивши победители в тазгодишното издание. Германецът е печелил турнира през 2018 и 2021 г., а Медведев триумфира през 2020 г. Според организаторите Зверев ще участва за девети път във финалите на ATP и влиза в турнира като новия номер 1 в световната ранглиста.

Коболи, Фис, Тиафо и Ходар ще играят за първи път във финалите на ATP. За Шелтън това ще бъде второ поредно участие, докато Алкарас ще опита отново да стигне до титлата след финала си през 2025 г.


Италия
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