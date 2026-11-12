Наполи е готов да изслуша оферти за Де Бройне

Наполи е готов да преговаря за продажбата на Кевин Де Бройне през зимния трансферен прозорец. Информацията е на италианския журналист Николо Шира, който посочва ПСВ Айндховен като сериозен кандидат за 35-годишния белгийски плеймейкър.

Нидерландският клуб вече подготвя официална оферта за футболиста. Между представители на ПСВ и агентите на Де Бройне са проведени предварителни разговори, като според Шира те са завършили положително.

„Наполи е отворен за възможността да продаде Кевин Де Бройне през зимния трансферен прозорец“, съобщи Николо Шира.

Засега няма обявено споразумение между двата клуба, нито потвърдена трансферна сума. Очаква се разговорите да продължат, ако ПСВ официално представи предложението си на италианския клуб.

Белгиецът се присъедини към Наполи през лятото на 2025 г., след като договорът му с Манчестър Сити изтече. Той пристигна в Италия като един от най-разпознаваемите полузащитници в европейския футбол, но сега бъдещето му в Неапол е поставено под въпрос.

Потенциален трансфер в ПСВ би върнал Де Бройне в нидерландския футбол. Именно в Нидерландия той направи първите си стъпки на високо ниво, преди да продължи кариерата си в Германия и Англия.

Следващата стъпка зависи от официалната оферта на ПСВ и от позицията на самия футболист. Ако преговорите напреднат, сделката може да бъде осъществена още през зимния трансферен прозорец.