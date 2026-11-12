Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Голяма новина за Никола Цолов! Българинът става резервен пилот на Ред Бул във Формула 1

Голяма новина за Никола Цолов! Българинът става резервен пилот на Ред Бул във Формула 1

12 Ноември, 2026 17:21 833 9

  • никола цолов-
  • ред бул-
  • формула 1-
  • формула 2-
  • лоран мекис

Новината идва само няколко часа след като беше потвърдено, че няма да получи титулярно място в шампионата

Голяма новина за Никола Цолов! Българинът става резервен пилот на Ред Бул във Формула 1 - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Никола Цолов получи ново признание от Ред Бул, след като стана ясно, че през сезон 2027 ще бъде резервен състезател и на двата отбора на компанията във Формула 1. Новината идва само няколко часа след като беше потвърдено, че българският пилот няма да получи титулярно място в шампионата през следващата година.

Така Цолов ще се превърне в първия българин, който заема подобна позиция във Формула 1. Освен задълженията си като резервен пилот, той ще има възможност да натрупа ценен опит чрез участие в свободни тренировки, тестове със стари болиди, избрани изпитания и сесии за разработване на гумите.

Програмата е насочена към подготовката на младия българин за евентуалното му преминаване към титулярно място в най-престижния автомобилен шампионат. От Ред Бул ще осигурят необходимите условия, за да може той да бъде максимално подготвен за следващата стъпка в кариерата си.

Ръководителят на отбора Лоран Мекис изрази висока оценка за развитието на Цолов и подчерта, че представянето му през последните сезони е направило силно впечатление на ръководството.

„Никола е изключително талантлив млад пилот и сме силно впечатлени от развитието и представянето му през последните няколко години. Фактът, че се бори за шампионската титла във Формула 3, а сега е сред претендентите за титлата във Формула 2 още в първия си пълен сезон, говори много за неговите качества и решителност“, заяви Мекис.

Той допълни, че освен скоростта си българинът демонстрира зрялост, правилен подход към състезанията и желание постоянно да се развива. Именно тези качества са убедили Ред Бул да му гласува доверие.

„Вярваме изключително много в потенциала на Никола и виждаме в негово лице пилот, когото очаква много обещаващо бъдеще във Формула 1. Назначаването му на тази позиция е израз на доверието ни в него и на ангажимента ни да продължим да подпомагаме развитието му“, подчерта ръководителят на Биковете.

Мекис уточни, че през 2027 година основният приоритет ще бъде Цолов да получи необходимия опит и подготовка, за да бъде готов за следващото ниво в автомобилния спорт.

Преди това обаче на българския пилот му предстои още една важна задача – битката за титлата във Формула 2. В оставащите два кръга от сезона той ще се опита да завърши кампанията с шампионски трофей, като от Ред Бул заявиха, че ще го подкрепят докрай.



Поставете оценка:
Оценка 5 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове