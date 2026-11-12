Голяма новина за Никола Цолов! Българинът става резервен пилот на Ред Бул във Формула 1

Никола Цолов получи ново признание от Ред Бул, след като стана ясно, че през сезон 2027 ще бъде резервен състезател и на двата отбора на компанията във Формула 1. Новината идва само няколко часа след като беше потвърдено, че българският пилот няма да получи титулярно място в шампионата през следващата година.

Така Цолов ще се превърне в първия българин, който заема подобна позиция във Формула 1. Освен задълженията си като резервен пилот, той ще има възможност да натрупа ценен опит чрез участие в свободни тренировки, тестове със стари болиди, избрани изпитания и сесии за разработване на гумите.

Програмата е насочена към подготовката на младия българин за евентуалното му преминаване към титулярно място в най-престижния автомобилен шампионат. От Ред Бул ще осигурят необходимите условия, за да може той да бъде максимално подготвен за следващата стъпка в кариерата си.

Ръководителят на отбора Лоран Мекис изрази висока оценка за развитието на Цолов и подчерта, че представянето му през последните сезони е направило силно впечатление на ръководството.

„Никола е изключително талантлив млад пилот и сме силно впечатлени от развитието и представянето му през последните няколко години. Фактът, че се бори за шампионската титла във Формула 3, а сега е сред претендентите за титлата във Формула 2 още в първия си пълен сезон, говори много за неговите качества и решителност“, заяви Мекис.

Той допълни, че освен скоростта си българинът демонстрира зрялост, правилен подход към състезанията и желание постоянно да се развива. Именно тези качества са убедили Ред Бул да му гласува доверие.

„Вярваме изключително много в потенциала на Никола и виждаме в негово лице пилот, когото очаква много обещаващо бъдеще във Формула 1. Назначаването му на тази позиция е израз на доверието ни в него и на ангажимента ни да продължим да подпомагаме развитието му“, подчерта ръководителят на Биковете.

Мекис уточни, че през 2027 година основният приоритет ще бъде Цолов да получи необходимия опит и подготовка, за да бъде готов за следващото ниво в автомобилния спорт.

Преди това обаче на българския пилот му предстои още една важна задача – битката за титлата във Формула 2. В оставащите два кръга от сезона той ще се опита да завърши кампанията с шампионски трофей, като от Ред Бул заявиха, че ще го подкрепят докрай.

Announcing Nikola Tsolov as Reserve Driver for Oracle Red Bull Racing and @visacashapprb in 2027 🇧🇬 #F1 || #GivesYouWings https://t.co/TpxtXQwvUi — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 12, 2026