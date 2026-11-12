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Голяма чистка на „Олд Трафорд“! Манчестър Юнайтед може да се раздели с редица звезди

Голяма чистка на „Олд Трафорд“! Манчестър Юнайтед може да се раздели с редица звезди

12 Ноември, 2026 19:03 437 0

  • манчестър юнайтед-
  • маурисио почетино-
  • бруно фернандеш-
  • маркъс рашфорд-
  • висша лига

Очакваното назначаване на Маурисио Почетино за наследник на уволнения Майкъл Карик може да даде начало на мащабна реконструкция

Голяма чистка на „Олд Трафорд“! Манчестър Юнайтед може да се раздели с редица звезди - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед подготвя сериозна промяна в състава си след слабия старт на сезона. „Червените дяволи“ заемат незавидното 18-о място във Висшата лига и имат само една победа в първенството до момента. Според информация на британския вестник The Sun ръководството обмисля раздяла с голям брой футболисти, които не са успели да оправдаят очакванията.

Очакваното назначаване на Маурисио Почетино за наследник на уволнения Майкъл Карик може да даде начало на мащабна реконструкция на отбора. Новият мениджър вероятно ще има сериозно влияние върху бъдещето на играчите, а някои от настоящите титуляри могат да се окажат извън плановете на клуба.

Най-много промени се очакват в защитната линия. Сред футболистите, чието бъдеще на „Олд Трафорд“ е поставено под въпрос, са Люк Шоу, Диого Далот и Хари Магуайър. Възможно е отборът да напуснат също Лисандро Мартинес и Матайс де Лихт.

Списъкът с потенциалните напускащи обаче не се ограничава до отбраната. Мейсън Маунт, Мануел Угарте, Джошуа Зиркзее и Маркъс Рашфорд също са сред имената, за които се спекулира, че могат да продължат кариерата си на друго място.

Особено любопитна е ситуацията около капитана Бруно Фернандеш. Португалецът е сред най-постоянните футболисти на Манчестър Юнайтед през последните години, но според публикацията и неговото бъдеще не е напълно сигурно.

Договорът на халфа е до лятото на 2027 година, а продължаващите трудности на отбора може да го накарат да обмисли ново предизвикателство. Предстои да стане ясно какви решения ще вземе евентуалният нов мениджър и колко сериозни ще бъдат промените в състава на „червените дяволи“.


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