УЕФА удари Левски с 44 000 евро глоба! „Сините“ получиха и условно наказание за затваряне на стадиона

Левски получи сериозна финансова санкция от Европейската футболна централа (УЕФА) заради инцидентите по време на двубоя срещу Ягелония от Лига Европа. Българският клуб е глобен с общо 44 000 евро, като към наказанието е добавена и условна санкция за частично затваряне на стадиона при следващото домакинство на отбора в европейските клубни турнири.

Срещата завърши с победа 1:0 за „сините“, но преди първия съдийски сигнал се стигна до напрежение и сблъсъци между привържениците на двата отбора. Инцидентите се разиграха на трибуните на Националния стадион „Васил Левски“, в пространството между секторите „В“ и „Г“.

От наложената на Левски глоба 20 000 евро са за безредици по трибуните и хвърляне на предмети. Останалите 24 000 евро са заради блокиране на пътеките на стадиона.

Дисциплинарната комисия на УЕФА е постановила и частично затваряне на блокове 32 и 33 за следващия домакински мач на Левски в турнирите под егидата на централата. Изпълнението на тази санкция обаче е отложено за изпитателен срок от две години. Това означава, че наказанието няма да бъде приложено незабавно, но ново нарушение в определения период може да доведе до влизането му в сила.

Санкция получи и полският Ягелония. Клубът от Бялисток трябва да плати 20 000 евро за безредици по трибуните и хвърляне на предмети.

Освен финансовата глоба, УЕФА активира и предходно условно наказание на полския тим, наложено от Апелативния орган на централата с решение от 30 юли 2025 година. То е свързано с безредици, хвърляне на предмети и нанасяне на щети.

В резултат на това Ягелония няма право да продава билети на своите привърженици за следващия гостуващ мач на отбора в европейските клубни турнири.