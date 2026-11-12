Атанас Рибарски обясни отсъствието на Димитров и Антов: „Не можем да вземем всички“

Селекционерът на националния отбор на България Атанас Рибарски даде пресконференция преди предстоящия двубой срещу Исландия от турнира Лига на нациите. Срещата е насрочена за 13 ноември от 21:45 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

В началото на изявлението си наставникът изрази съболезнования към семействата и близките на загиналите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. След това той коментира състоянието на националния отбор и обясни защо Кристиан Димитров и Валентин Антов не попадат в състава за предстоящите мачове.

Рибарски определи атмосферата в лагера като добра и подчерта, че за него водещи са дисциплината, работната етика и отговорността. По отношение на Димитров селекционерът посочи, че защитникът не е играл срещу Люксембург, а впоследствие не е взел участие и в мачовете на клубния си тим. Според треньора най-важният критерий при избора е моментното физическо състояние на футболистите и готовността им да помогнат в предстоящите срещи.

„Не можем да вземем всички, това отваря вратите за по-млади момчета. Имаме по-малко от година до европейските квалификации. Това са хората. Надяваме се да имаме по-ясна представа дотогава“, заяви Рибарски.

Наставникът коментира и ситуацията с Валентин Антов, който се завръща след контузия и не получава достатъчно игрово време. По думите му защитникът е ценна възможност за националния тим, но в последните 11 срещи е записал участие само в един двубой.

„Той е страхотна опция за всеки селекционер. Надявам се да върнем момчетата по отборите им без контузии“, допълни специалистът.

Рибарски разкри и върху какво е работил щабът по време на подготовката за сблъсъка с Исландия. Основният акцент е бил поставен както върху действията на българския отбор с топка, така и върху организацията без нея. Селекционерът отчете, че в предишните срещи националите са успявали да създават голови положения, но същевременно са допускали и опасности пред собствената си врата.

Той определи Исландия като добре организиран състав, който разполага с необходимите качества да бележи голове. Българският щаб е анализирал представянето на съперника и е обърнал специално внимание на позиционирането на националите в защитна фаза.

„Акцентирахме на нещата, които са се получили във втория мач, бяха различни като облик. Във втория повечето неща се получаваха. Анализирахме как да се позиционираме на терена във фаза защита“, обясни селекционерът.

България ще се опита да покаже стабилна игра пред привържениците в Пловдив и да постигне положителен резултат срещу исландците в предстоящия двубой от Лигата на нациите.