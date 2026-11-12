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Илия Груев посочи пътя към победата над Исландия: „Трябва да избегнем елементарните грешки“

Илия Груев посочи пътя към победата над Исландия: „Трябва да избегнем елементарните грешки“

12 Ноември, 2026 19:47 58 1

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Полузащитникът коментира и моментното си състояние

Илия Груев посочи пътя към победата над Исландия: „Трябва да избегнем елементарните грешки“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националът на България Илия Груев сподели очакванията си за предстоящия двубой срещу Исландия от Лигата на нациите. Срещата ще се състои на 13 ноември от 21:45 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив, където „лъвовете“ ще се опитат да постигнат положителен резултат пред родна публика.

Полузащитникът коментира и моментното си състояние, след като отново започна да получава игрови минути с екипа на Лийдс Юнайтед. Груев призна, че постепенно навлиза в необходимия ритъм и се надява възможностите му за изява във Висшата лига да се увеличават.

„Добре се чувствам, навлизам в ритъм, радвам се, че съм с националния отбор и се чувствам по-добре. Зарадвах се, че направих първата крачка да играя с Лийдс и във Висшата лига. Надявам се да натрупам все повече минути“, заяви футболистът.

След това халфът се върна към първата среща между България и Исландия, изиграна в Рейкявик. Според него националният тим е започнал добре двубоя и е имал възможности да стигне до попадение, но за предстоящия мач ще бъде изключително важно футболистите да бъдат по-концентрирани в решаващите моменти.

Груев смята, че избягването на индивидуални грешки и по-добрата реализация пред противниковата врата могат да дадат на България необходимото предимство.

„Мисля, че стартирахме добре в Рейкявик, имахме възможности да вкараме. Ако вкараме първия гол, може да се развие добре мачът. Ако не допускаме елементарни грешки и се възползваме от шансовете си, имаме шанс да ги бием“, добави националът.


България
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