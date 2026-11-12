Новини
Спорт »
Бг футбол »
Националният отбор на България U17 загуби от Сърбия в първия си мач от европейските квалификации

Националният отбор на България U17 загуби от Сърбия в първия си мач от европейските квалификации

12 Ноември, 2026 20:02 113 1

  • национален отбор-
  • българия-
  • футбол-
  • сърбия-
  • квалификации-
  • европейското първенство

В следващия си двубой от група 6 тимът ни ще се изправи срещу домакина Португалия

Националният отбор на България U17 загуби от Сърбия в първия си мач от европейските квалификации - 1
Снимка: БФС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Юношеският национален отбор на България по футбол до 17 години загуби с 1:3 от Сърбия в първия си двубой от квалификациите за Европейското първенство през 2027 година. Срещата се игра в Келуш, Португалия, след като първоначално беше отложена с ден заради неблагоприятните метеорологични условия.

Воденият от Светослав Петров тим допусна два гола през първото полувреме. Филип Лазович откри резултата в 17-ата минута, а Михайло Банкович удвои преднината на Сърбия в 29-ата. В продължението на двубоя Павле Прийович отбеляза трети гол.

В 70-ата минута резервата Александър Никифоров се разписа с прецизен удар от границата на наказателното поле след подаване на Марк Илков за 1:2.

В следващия си двубой от група 6 България ще се изправи срещу домакина Португалия на 14 ноември, а на 17 ноември ще срещне Андора.

Стартов състав на България: Алек Здравков, Мартин Кузманов (капитан), Витомир Тодоров, Томи Хаджиев, Антон Даскалов, Кирил Костадионов, Александър Динев, Николай Неделчев, Калоян Недев, Кристиян Митрушев, Александър Сираков.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове